"المركزي للإحصاء" يكشف أسباب انخفاض معدل التضخم في يناير الماضي

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قال مينا نصحي، الباحث الإحصائي في الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن الجهاز يصدر في اليوم العاشر من كل شهر بيان التضخم الناتج من الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، الذي هو رقم إحصائي نسبي يقيس التغير في أسعار سلة ممثلة لإنفاق الأسر المعيشية على مستوى حضر وريف محافظات الجمهورية بين فترتين زمنتين.



وأضاف "نصحي"، خلال حواره مع مراسل برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، اليوم الأربعاء، أن: "الفترة الأولى تسمى فترة الأساس، والفترة الثانية تسمى فترة المقارنة، وهذه السلة تحتوي على أكثر من 1000 سلعة وخدمة يتم رصدهم بشكل شهري ودوريات مختلفة".



وتابع الباحث الإحصائي في الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء: "السلع التي تتغير أسعارها بشكل سريع مثل الخضراوات والفواكه واللحوم والدواجن يجرى تتبع أسعارها بشكل أسبوعي، أما السلع الغذائية المعبأة والخدمات يتم تتبعها بشكل شهري، والمصروفات الدراسية يجرى تتبعها بشكل سنوي في شهر أكتوبر من كل عام".



وأردف، أن الجهاز يبذل مجهودا كبيرا لرصد هذه السلة من السلع والخدمات، ويقوم 150 باحث ميداني على مستوى الحضر والريف بزيارة عدد كبير جدًا من منافذ البيع للحصول على أكبر قدر من البيانات لهذه السلة من السلع والخدمات.



وأوضح، أن شهر يناير في هذا العام فقد سجل 110.2 نقطة مئوية كرقم قياسي، وهو ما يعني أن سلة السلع والخدمات التي كان يجرى شراؤها في فترة الأساس بمتوسط أسعار في عامي 2018 و2019 بـ100 جنيه، فإننا نحتاج إلى 110 جنيه وعشرين قرش في شهر يناير من العام الماضي للانتفاع بنفس السلة من السلع والخدمات، وبمقارنة الرقم القياسي لشهر يناير 2021 بالشهر السابق له ينتج معدل التضخم الشهري، وهذا المعدل انخفض ليسجل -4.%، بسبب انخفاضات في أسعار مجموعة الخضراوات بنسبة -20.4% وهناك انخفاضات في أسعار خدمات الفنادق بنسبة -6.%، وانخفاضات في أسعار خدمات النقل وتحديدا خدمات النقل الجوي بنسبة -6.%، وهناك انخفاض انخفاضات في أسعار الملابس الجاهزة بنسبة -1.%.

