إتمام الصلح فى النزاع القائم بين عائلتين بمحافظة سوهاج

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 11:49 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
نجح قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج فى عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين بدائرة مركز شرطة جرجا،  وذلك بالتنسيق مع "أعضاء لجنة المصالحات وبحضور عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية وكبار رؤوس العائلات".

حيث تم التوفيق والصلح بين أطراف العائلات، وأقروا جميعًا بالصلح النهائى وتعهد كل منهم بعدم التعرض للآخر.
وجاء ذلك،فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى مكافحة الجريمة بشتى صورها من خلال تجفيف منابع الخصومات الثأرية.

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