ضبط 10 أطنان من الأحجار يُستخلص منها خام الذهب بأسوان

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تمكنت قوة أمنية تابعة لمركز شرطة أسوان بمديرية أمن أسوان، والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم من ضبط (سيارتين نقل) مُحمل عليهما (كمية من الأحجار التي يستخلص منها خام الذهب تزن حوالي 10 أطنان تقريبًا) وذلك حال سيرهما بدائرة القسم، داخلهما (4 أشخاص).



وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط أقروا بقيامهم بالتنقيب غير المشروع عن خام الذهب بقصد التربح، وأن الأحجار من متحصلات التنقيب.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



