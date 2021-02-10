وزير الشباب والرياضة يقوم بجولة تفقدية لنادي Club S

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 11:46 ص
بوابة الفجر
أسماء قورة

قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم، بجولة تفقدية لنادي Club S التابع لشركة سوديك لإدارة المنشآت الرياضية، والذي يضم مجموعة من المنشآت والتجهيزات الرياضية المتطورة.

رافق الوزير خلال جولته بالنادي، مجلس إدارة النادي برئاسة المهندس إبراهيم زاهر، والمهندس ياسر ادريس رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للسباحة، والكاتب الصحفي حسن خلف الله.

ويقام Club S علي مساحة ثماني أفدنة، ويضم مبني إداري، مكتبة، جيم، كروس فيت، حمامات سباحة، حضانة، صالة جودو، مجموعة من الملاعب الرياضية الخاصة بكرة القدم والاسكواش والتنس، ووندر بارك

أثنى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، علي المستوى الإنشائي المتميز لنادي Club S، وتنوع الخدمات الرياضية التى يقدمها للأعضاء.

وأثنى وزير الرياضة على أداء مجلس إدارة النادي ورؤيته في تطوير النادي، والارتقاء به على المستوي الإنشائي والأداء الإداري، لتحقيق رغبات رواده.

وزير الشباب والرياضة يقوم بجولة تفقدية لنادي Club S
وزير الشباب والرياضة يقوم بجولة تفقدية لنادي Club S
وزير الشباب والرياضة يقوم بجولة تفقدية لنادي Club S
وزير الشباب والرياضة يقوم بجولة تفقدية لنادي Club S
وزير الشباب والرياضة يقوم بجولة تفقدية لنادي Club S
وزير الشباب والرياضة يقوم بجولة تفقدية لنادي Club S
وزير الشباب والرياضة يقوم بجولة تفقدية لنادي Club S
وزير الشباب والرياضة يقوم بجولة تفقدية لنادي Club S

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