ضبط ١٢٩٠٨ شخص لعدم الالتزام بإرتداء الكمامات الواقية

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 11:44 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
تمكنت الأجهزة الامنية، من ضبط عدد ١٢٩٠٨ شخص لعدم الإلتزام بإرتداء الكمامات الواقية، وضبط ٢١٣ قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة، وتحرير ٥٥٤ مخالفة لقرارات الغلق خلال 24 ساعة.

وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية.. 

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