الحكومة تكشف حقيقة هدم قصور أثرية لإقامة مشروعات قومية

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 11:41 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
أوضح المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزارء حقيقةً الفيديو المتداول في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، حيث يزعم نية الحكومة هدم قصور أثرية بدعوى إقامة مشروعات قومية.

وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة السياحة والآثار، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود أي نية للحكومة لهدم قصور أثرية بدعوى إقامة مشروعات قومية، مُشددةً على حرص الدولة على الحفاظ على كافة الآثار المصرية بما فيها المباني والقصور وعدم المساس بها نهائيًا، باعتبارها ثروة لا تقدر بثمن.

وأشارت الوزارة إلى أن هناك خطة لترميم القصور الأثرية بمختلف محافظات الجمهورية، بهدف الحفاظ على هويتها، حيث تم افتتاح قصر البارون إمبان بحي مصر الجديدة بعد ترميمه، وقصر الأمير يوسف كمال بنجع حمادي بعد ترميمه، وجارٍ ترميم قصر محمد على بشبرا تمهيدًا لافتتاحه.

وفي النهاية، نناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.
الحكومة تكشف حقيقة هدم قصور أثرية لإقامة مشروعات قومية
الحكومة تكشف حقيقة هدم قصور أثرية لإقامة مشروعات قومية

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