لأول مرة بالشرق الأوسط وأفريقيا.. تشغيل أول جهاز (هايفو) موجه بالرنين المغناطيسي بمصر بالمعهد القومي للكبد والامراض الم

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 11:39 ص
بوابة الفجر
منى صموئيل


أعلن الدكتور محمد فوزي السوده رئيس الهيئه العامه للمستشفيات والمعاهد التعليمية، عن تشغيل جهاز (هايفو) موجه بالرنين المغناطيسي لأول مرة بمصر والشرق الأوسط وقاره أفريقيا، بالمعهد القومي للكبد والامراض المتوطنه بالقاهرة.

وأضاف بأن العلاج بالهايفو هو إجراء غير تداخلي لعلاج مجموعه من الأمراض والأورام الحميده والخبيثه، ويعتمد على تركيز الموجات الصوتيه عند نقطه محدده داخل الجسم، ترتفع عندها درجه الحراره ويتم تدمير وكي الأنسجة المراد علاجها دون الإحتياج لإجراء أي تدخل علي الاطلاق، ويأتي هذا التطوير في تقديم الخدمات الغير تداخليه فى إطار توجيهات فخامه رئيس الجمهوريه ومعالي وزيره الصحه بتحسين وتحديث الخدمات الطبيه المقدمه للمريض المصرى.

وأفاد الدكتور باسم عيسي عميد معهد الكبد، أنه تم اليوم إجراء أول حاله علاج بالموجات الصوتيه المركزه الموجهه بالرنين المغناطيسي (MRIgHIFU)، لشابه تبلغ من العمر ٢٤ عام تعانى من ورم ليفي كبير بالرحم.

وقال فوزى، طلبة إستشارى الأشعة ورئيس الفريق الطبى القائم بالجراحة، إن من مميزات هذه الطريقة فى العلاج أن المريض يستطيع مغادره المستشفى بعد إجراء هذا التدخل والتخلص من الأورام، والعوده إلى ممارسه حياته الطبيعيه خلال يوم من إجراء العمليه.

لأول مرة بالشرق الأوسط وأفريقيا.. تشغيل أول جهاز (هايفو) موجه بالرنين المغناطيسي بمصر بالمعهد القومي للكبد والامراض الم
لأول مرة بالشرق الأوسط وأفريقيا.. تشغيل أول جهاز (هايفو) موجه بالرنين المغناطيسي بمصر بالمعهد القومي للكبد والامراض الم
لأول مرة بالشرق الأوسط وأفريقيا.. تشغيل أول جهاز (هايفو) موجه بالرنين المغناطيسي بمصر بالمعهد القومي للكبد والامراض الم
لأول مرة بالشرق الأوسط وأفريقيا.. تشغيل أول جهاز (هايفو) موجه بالرنين المغناطيسي بمصر بالمعهد القومي للكبد والامراض الم
لأول مرة بالشرق الأوسط وأفريقيا.. تشغيل أول جهاز (هايفو) موجه بالرنين المغناطيسي بمصر بالمعهد القومي للكبد والامراض الم
لأول مرة بالشرق الأوسط وأفريقيا.. تشغيل أول جهاز (هايفو) موجه بالرنين المغناطيسي بمصر بالمعهد القومي للكبد والامراض الم

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