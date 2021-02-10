بعد تخفيض الفائدة على شهادات الاستثمار.. أين تستثمر أموالك؟





العقارات والصناعات الغذائية والدوائية الأفضل.. وخبراء يحذرون من الذهب والسياحة والعملات الرقمية





قبل عدة أسابيع تقرر تخفيض الفائدة على شهادات الاستثمار البنكية إلى 1% فقط، فيما كشفت بيانات أصدرها البنك الأهلى المصرى خلال الأيام الماضية عن تخفيض فائدة شهادات الاستثمار بنسبة 3.75% آجل عام، ومن هنا بدأ المواطنون فى التساؤل عن البدائل التى ستحقق لهم ربحا يعوض نسبة الخفض، باحثين عن المشروعات الأكثر ضمانًا فى ظل أزمة فيروس كورونا التى هددت الكثير من القطاعات مؤخرًا بالإفلاس سواء على المستوى الداخلى أو الخارجى.





ينصح الخبير العقارى، صلاح حجاب، بالاستثمار فى سوق العقارات لأنها من المنتجات التى لا تتأثر قيمتها بالأحداث الجارية بنسبة كبيرة، مشيرًا إلى ضرورة استغلال ثبات الأسعار فى الوقت الحالى.





وأوضح أنه يمكن استغلال هبوط الأسعار بنسبة 10% بسبب كورونا والإقبال على شراء العقارات بثمن زهيد مقارنة الأوقات العادية، ومن ثم تأجيرها ما يحقق ربحا مؤقتا حتى انتهاء الأزمة، وسيتمكن المالك مستقبلًا من استغلال ارتفاع الأسعار فى تحقيق ربح من المتوقع أن يصل إلى 30% من السعر الذى اشترى به.





بينما لفت الدكتور محمد الشيمى، الخبير المصرفى، إلى أهمية الاستثمار فى القطاعات الحيوية التى تناسب احتياجات الوضع الراهن، مثل الصناعات الغذائية التى استطاعت أن تحقق ارتفاعاً فى أرباحها بالبورصة بلغ 40%، وأضاف أن مجال الأدوية أيضًا من القطاعات الآمنة حيث حقق أرباحًا تجاوزت 200 مليون جنيه خلال أربعة أشهر فقط فى 70% من الشركات، وذلك نتيجة الإقبال على فيتامينات تقوية المناعة وعقاقير نزلات البرد.





وحذر «الشيمى» من العمل فى قطاع السياحة، مشيرًا إلى أن الشركات واجهت تراجعًا حادًا لأسهمها فى البورصة بسبب التأثير السلبى لجائحة كورونا، سواء على المستوى الداخلى أو الخارجى.





وحذر أحمد عماد، خبير البورصة، من التجارة فى العملات الرقمية مثل «البيتكوين» لأن قيمتها بالرغم من ارتفاعها فى بعض الفترات إلا أنها تتعرض للانهيار بشكل مفاجئ، وبالتالى فإن العمل بها يشكل مخاطرة على نسبة 80% على الأموال.





كما نصح رفيق عباسى، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، بعدم استثمار الأموال فى الذهب خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أنه من القطاعات الراكدة والتى تعانى من زيادة الإنتاج عن الطلب، وبالتالى حدث عجز كبير يصل إلى حوالى 60% لدى المصانع وورش الإنتاج.











