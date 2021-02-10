«كورونا» يكبد شركات القطاع العام أكثر من نصف رأس مالها

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 11:31 ص
بوابة الفجر
أسماء حلمى
شركات مهددة بمصير «الحديد والصلب»

بعد مرور أكثر من 73 عامًا على إنشاء القطاع العام، تواجه شركاته أزمات عديدة فى السنوات العشر الأخيرة، وكان لجائحة كورونا اليد الكبرى لزيادة تلك الأزمات ورفع معدل الخسائر فى عام 2020.

وبالرغم من القرارات المتعددة بشأن الدمج والتطوير للشركات الخاسرة، إلا أن هناك 50 شركة تواجه مصيرا مجهولا وتلفظ أنفاسها الأخيرة، حسب تصريح وزير قطاع الأعمال، هشام توفيق، فإن هناك 50 شركة خاسرة فى عام 2020 من إجمالى 110 شركات قطاع عام.

فى هذا السياق حققت  الشركة العامة للخزف والصينى «شينى» إيرادات  267.48 مليون جنيه، مقابل 247.77 مليون جنيه فى العام المالى السابق، ووصلت خسائرها إلى  54.3 مليون جنيه.

وتسبب انخفاض سعر المستورد مقارنة بالمحلى، على خلفية انخفاض أسعار الطاقة والمواد الخام بالخارج عن مصر إلى تحقيق خسائر خلال الخمس سنوات الأخيرة، حيث خسرت شركة السبائك الحديدية بأسوان نحو 200 مليون جنيه بنهاية العام المالى، بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء وضعف الصادرات وانخفاض أسعار المعدن على المستوى العالمى.

وتعانى الشركة من وجود نفس المنتجات التى يتم استيرادها، وتباع فى السوق المحلية بسعر أقل من سعر التكلفة نتيجة دعم الدول لشركاتها، وحصولها على الطاقة أقل 30% مقارنة بمصر.

وخسرت الشركة العامة لصناعة الورق راكتا 124.648 مليون جنيه، مقابل خسائر  بلغت 123.262 مليون جنيه فى العام المالى السابق، وتضاعفت الخسائر فى الشهور الأخيرة بعد توقف صناعة النشر بسبب ركود أعمال الطباعة، وإلغاء معارض كتب بسبب انتشار فيروس كورونا.

وبلغت خسائر المصرية للمواسير – سيجوارت، نحو 63.92 مليون جنيه، مقابل 111.66 مليون جنيه فى العام المالى السابق، وتم وقف بعض خطوط الإنتاج لعدم جدواها الاقتصادية، منها مصنع الفخار، ومعدات الطوب المقاوم للأحماض، كما تم بيع مصنع الطوب الأسمنتى، ومصنع الكاوتش والأعمدة الخرسانية، والشركة مرشحة للتصفية.

وارتفعت خسائر الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ التابعة للقابضة للنقل البحرى بنسبة 12.3% محققة 25.5 مليون جنيه، مقارنة بالعام المالى السابق.

وانخفض إجمالى إيرادات الشركة إلى 11.27 مليون جنيه، مقابل 13.25 مليون جنيه، بسبب تهالك سياراتها، وقلة الصفقات التى تبرمها، وتوقف بعض الشحنات بسبب كورونا.



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