بالصور .. محافظ القليوبية يشرف على أعمال تطهير الترع

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 11:32 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
أشرف اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، على أعمال رفع القمامة وتطهيرها، بترعة دندنا بمركز ومدينة طوخ، وترعة شرارة بأبو الغيط بمركز ومدينة القناطر الخيرية.

جاء ذلك استجابة لمنظومة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء بشأن تواجد قمامة، وأجرى المحافظ جولة مفاجئة لمتابعة أعمال رفع القمامة وتطهير الترع.

وأصدر المحافظ تعليماته لمديرية الري، بالتنسيق مع مجلسي مدينة طوخ والقناطر الخيرية، بتطهير الترعة من القمامة، موجها رؤساء المدن بالإشراف على أعمال تطهير ورفع تراكمات القمامة بجانبي الترع، مع وضع صناديق القمامة على جانبي الترع والمصارف للحفاظ على صحة المواطنين ونظافة البيئة.

وتأتي تلك الاستجابة فى إطار التفاعل الدائم والمستمر من الأجهزة التنفيذية للمحافظة مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء.

ثم تابع الهجان جولته بمتابعة نسب تنفيذ الخطة الاستثمارية للمحافظة، وتابع أعمال استكمال إنشاء محور الباسوسية بالقناطر الخيرية لدفع الأعمال وتسليم الطريق لافتتاحه، حيث تفقد المحور بالكامل، موجها بإنهاء أعمال تغطية الترعة والتي من المنتظر الانتهاء منها خلال الشهر المقبل.

وأعطى محافظ القليوبية، تعليماته للقائمين على التنفيذ بالموقع بدفع الأعمال وسرعة تسليم الطريق والذي يعد محورا حيويا سينهي علي التكدسات المروية بمدينة القناطر الخيرية.

واستكمل المحافظ جولته بتفقد مشروع تطوير طريق شركات البترول بمنطقة مسطرد، حيث تابع أعمال الرصف وإنشاء الجزر الوسطى والبلدورات والأرصفة وتحديد أماكن الخدمات، وخلال الجولة وجه المحافظ بتوسعة حرم الطريق لتسهيل الحركة المرورية، مشددًا على ضرورة زيادة المعدات بالموقع لسرعة الانتهاء من الأعمال، نظرًا لكون المنطقة من المناطق الحيوية ذات الكثافة المرورية العالية.

كما تفقد القطاعات الثلاث لطريق شركات البترول، بدءا من نزلة الخصوص إلى نهاية كوبري مسطرد بالإضافة إلى تطوير الشوارع الجانبية بمنطقة عزبة "أفندينا"، لخلق محاور مرورية بديلة، لتخفيف الضغط المروري وحل مشكلة التكدسات المرورية بالمنطقة، وتحويلها إلى منطقة حضارية منظمة ذات طابع جمالي مميز، كما تابع مع مهندسي الموقع مستجدات الأعمال.
بالصور .. محافظ القليوبية يشرف على أعمال تطهير الترع
بالصور .. محافظ القليوبية يشرف على أعمال تطهير الترع
بالصور .. محافظ القليوبية يشرف على أعمال تطهير الترع
بالصور .. محافظ القليوبية يشرف على أعمال تطهير الترع
بالصور .. محافظ القليوبية يشرف على أعمال تطهير الترع
بالصور .. محافظ القليوبية يشرف على أعمال تطهير الترع

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