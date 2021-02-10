«عين القاهرة».. مشروع ترفيهى يثير غضب سكان «الزمالك» ونواب البرلمان

20 ألف متر مربع مساحة المشروع



500 مليون جنيه استثمارات

قبل عدة أسابيع أعلن اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، عن بدء تدشين مشروع «عين القاهرة» بمنطقة الزمالك، والذى يعد مشروعًا ترفيهيًا سياحيًا عبارة عن أكبر عجلة دوارة فى قارة إفريقيا، وتحتل المركز الخامس بعد دبى ولاس فيجاس ولندن وسنغافورة.





وبالرغم من أهمية المشروع فى زيادة الدخل القومى إلا أنه أثار غضب الكثير من المسئولين والأهالى بالمنطقة الراقية.





ومن جانبه أبدى الدكتور هشام زعزوع، وزير السياحة الأسبق، اعتراضه على الفكرة، حيث يرى أن هناك مساحات أراضى فراغ كثيرة يمكن استغلالها فى مثل هذه المشروعات السياحية، مرجحًا إضافة العجلة لمنطقة المتحف المصرى الكبير بحيث تتحول المنطقة إلى منتجع سياحى أثرى ترفيهى، بما يحقق التكامل المطلوب.





وأشار «زعزوع» إلى أن منطقة الزمالك من الأماكن المعروف عنها الأصالة والرقى بالنسبة للسائح قبل المواطن، ولذا فإن تحويلها إلى أرض ترفيهية يحرف ملامحه الرئيسية التى عرفت بها على مدار التاريخ، ويعنى خسارة 20% من السياح المقبلين على زيارة المنطقة فى مقابل إقبال سياح جدد ذوى ثقافات وميول مختلفة عن طبيعة المكان، وهو ما يقضى على فكرة التنوع السياحى.





وأيده فى الرأى الدكتور منير فخرى عبدالنور، وزير السياحة السابق، قائلاً إن المشروع يقام على مساحة 20 ألف متر مربع، وبالتالى فإن احتمالية الاقتطاع من المساحات الخضراء بالزمالك تصل إلى 100% وبنسبة لا تقل عن 15% من أجل توفير وسائل مواصلات خاصة بالمشروع، بالإضافة للمواقف وساحات انتظار السيارات التى ستبنى على طابقين، وبالتالى ستحجب رؤية النيل والبرج عن أكثر من 7 آلاف عقار بالمنطقة، وهى الميزة الأصلية هناك.





وكان وزير السياحة السابق قد ناشد فى تدوينة له عبر «تويتر» كل من وزير المالية ووزير السياحة والآثار ومحافظ القاهرة بمراجعة المادة 32 من الدستور، للتأكد من مخالفة القرار للقانون، مؤكدًا أنه حال كانت الأرض من أملاك الدولة العامة فلا يجوز التصرف فيها بأى شكل، أما إن كانت من أملاكها الخاصة فيجب ألا تزيد مدة التعاقدات عن 15 عامًا، فى إشارة لمخالفة الحكومة للقانون بمنح الشركة حق انتفاع 20 عاماً. وأشار إلى أن قرار المحافظ بمنح المشروع بالأمر المباشر يعد مخالفة صريحة لا تقبل الجدل.





فيما تساءل رجل الأعمال نجيب ساويرس عمن وراء المشروع، ولصالح من سيتم تدشينه بهذه السرعة مفتقرًا للدراسات اللازمة.





وتقدمت النائبة شيماء حلاوة بطلب إحاطة موضحة أن العجلة الدوارة التى ستقام على ارتفاع 120 متراً لم يضع فى الاعتبار أنها ستؤدى لإخفاء معالم أساسية بارزة تتم مشاهدتها من برج القاهرة، مثل الأوبرا وضفاف النيل والكثير من المساحات الخضراء.





فيما تقدمت النائبة داليا السعدنى، عضو لجنة الإعلام والثقافة بالنواب، بطلب إحاطة حول المشروع، مقترحة القيام بتطوير برج القاهرة بدلاً من إهدار الملايين على هذا المشروع الذى وصفته بالكارثى، وأضافت أن المساحة المخصصة لمواقف السيارات ستؤدى لإغلاق 3 طرق مفتوحة تؤدى للزمالك، وبالتالى سيتسبب ذلك فى تكدس مرورى.





ووافقها الرأى النائب محمود عصام، الذى تقدم بطلب إحاطة معترضًا على إنشاء العجلة الترفيهية بحديقة المسلة، مؤكدًا أن وجودها بهدف مشاهدة المعالم السياحية المحيطة يتعارض مع نفس هدف برج القاهرة.





كما تقدم النائب الدكتور أشرف حاتم، بطلب إحاطة لوزيرة البيئة حول المشروع، الذى أكد أن 80% من أهالى المنطقة أبدوا اعتراضهم على المشروع منذ البدء فى التخطيط له، وهو ما يعد كافيًا لإيقاف أعمال الإنشاء.





فيما شككت النائبة سمر سالم، فى طلب إحاطة موجه إلى مجلس الوزراء فى الشركة المنفذة للمشروع، مؤكدة أنهم لم يسمعوا بها من قبل وهو ما يثير العديد من التساؤلات.





وفى سياق متصل أعرب سكان الحى عن رفض المشروع، واقترحت سهير الدالى، إنشاء مشروعات ثقافية تنمى الإقبال على المنطقة، مثل ساقية الصاوى بدلًا من المشروعات الترفيهية الضخمة التى لا يتناسب حجمها مع مساحة الحى. فيما قال رشدى لطيف إن المشروع يتعارض مع مصلحة المواطن، مطالبًا بضرورة الاهتمام بتطوير عملية التشجير بأموال المشروع التى بلغت 500 مليون جنيه.





وردًا على هجوم المسئولين والمواطنين على شركة «هاواى» المسئولة عن المشروع؛ قال أحمد متولى، رئيس مجلس الإدارة، إن اختيار الحديقة سببه أنها تقع بين 12 معلمًا سياحيًا بما يمنح فرصة مشاهدة القاهرة على بعد 50 كم.





وأوضح أن المشروع يمنح فرص عمل لأكثر من 4 آلاف مواطن، مستهدفًا جذب مليونى ونصف المليون زائر بما يساهم فى الدخل القومى للبلاد، لافتًا إلى أن حق الانتفاع الذى حصلت عليه الشركة كان مقابل تأجيرها بقيمة مالية للدولة.





أما عن مخاوف المخالفات البيئية التى يتسبب بها المشروع، فأكد أن المخطط المعتمد من المقرر أن يزيد من المساحات الخضراء بنسبة 15% لتصل إلى 7000 متر مربع.







