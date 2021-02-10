قتلى وجرحى بإطلاق نار في ولاية مينيسوتا الأمريكية

أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم الأربعاء، مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين، جراء إطلاق نار في عيادة طبية بولاية مينيسوتا.

وأصدرت السلطات الأمريكية، بيانًا أوضحت فيه أن غريغوري بول أولريش، 67 عامًا، معروف لديها، واحتجز بعد وقت قصير من إطلاق النار في ألينا هيلث كلينك، في بوفالو بولاية مينيسوتا.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن انفجارًا رافق إطلاق النار، لكن المسؤولين قالوا إنهم لم يتمكنوا من تأكيد هذه التقارير.

وفقًا لصحيفة مينيابوليس ستار تريبيون، انفجرت قنبلة في العيادة بعد حوالي 30 دقيقة من إطلاق النار.

وفي تصريحات صحفية، قال بات بودك رئيس شرطة بوفالو، قال إن المحققين يعتقدون أن المشتبه، وهو من سكان بوفالو منذ فترة طويلة، تصرف بمفرده واستهدف العيادة بسبب ضغينة شخصية ضد المنشأة أو العاملين فيها.