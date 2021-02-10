موسيماني يعقد محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين استعدادا لمواجهة بالميراس

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 11:26 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
يعقد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين اليوم؛ استعدادا لمواجهة بالميراس البرازيلي المحدد لها الخامسة مساء غد بتوقيت القاهرة على ملعب المدينة التعليمية، في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية.


وتشهد المحاضرة استعراض نقاط القوة والضعف في صفوف المنافس من خلال مجموعة من لقطات الفيديو المجموعة لمباريات الفريق البرازيلي، بالإضافة إلى الاستقرار على خطة اللعب؛ استعدادا لمواجهة الغد.


ويلتقي الأهلي مع نظيره بالميراس مساء غد الخميس على استاد المدينة التعليمية في مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع بمونديال الأندية.

أخبار تهمك

الفيراري الذي لا يهدأ.. بيليات على رادار الدوري المصري

منذ حوالي 5 ساعات

بعد إحالته للجنايات.. تعرف على العقوبة التي تنتظر طبيب الأسنان المتحرش (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

خاص- الكشف عن حجم العقوبة الموقعة على ثنائي الأهلي

منذ ثلث ساعة

كان قريبا من الاعتزال.. مفاجأة كبرى بشأن نجم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

خاص - الأهلي يستقر على معاقبة "كهربا والشحات" بسبب تريكة

منذ حوالي 17 ساعة

رسالة نارية من ميدو إلى كهربا بعد إيقافه بسبب واقعة أبو تريكة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أول تعليق للنجمة حلا شيحة بعد عقد قرانها على الداعية معز مسعود

منذ يومين

عاجل.. الفيفا يحرم الشحات وكهربا من المشاركة مع الأهلي أمام بالميراس

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. وفاة نجم هندي اثر أزمة قلبية.. تعرف علي التفاصيل!

منذ حوالي 18 ساعة

بكلمات قوية.. ميدو ينتقد أبو تريكة بعد إيقاف الشحات وكهربا

منذ حوالي 9 ساعات

موسيماني يشعل غضب الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد ثنائي الفريق

منذ حوالي 12 ساعة

موسيماني يثير القلق في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

"10ساعات كاملة".. تعرف على تطورات الحالة الصحية لحورية فرغلي

منذ حوالي 14 ساعة

بي إن سبورتس تُعلن إذاعة مباراة الأهلي وبالميراس في مونديال الأندية

منذ ساعة و 26 دقيقة

تفاصيل جديدة عن زيادة أسعار السجائر

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:59 ص

موسيماني يثير القلق في الأهلي

رسالة نارية من ميدو إلى كهربا بعد إيقافه بسبب واقعة أبو تريكة

05:00 ص

تفاصيل جديدة عن زيادة أسعار السجائر

08:19 ص

"10ساعات كاملة".. تعرف على تطورات الحالة الصحية لحورية فرغلي

09:16 م

عاجل.. الفيفا يحرم الشحات وكهربا من المشاركة مع الأهلي أمام بالميراس

08:48 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع