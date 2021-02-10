منة فضالي لجمهورها:"الآمال الكبيرة تتطلب جهودًا كبيرة"

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 11:23 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
تحرص الفنانة منة فضالي على التفاعل الدائم مع مُحبيها، ومُشاركتهم ما يحدث معها في اليوميات الخاصة بها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت الفنانة منة فضالي مجموعة صور جديدة لها، ظهرت فيها وهي مُرتدية تي شيرت باللون الأسود وبنطلون بنفس اللون، وتركت شعرها مُنسدلاً، وبدت فيها بدون مكياج، وعلقت عليها قائلة :"الآمال الكبيرة تتطلب جهودًا كبيرة، صباح الخير، سوريا".

وفي سياق آخر، يُعرض للفنانة منة فضالي حاليًا عبر قناة "النهار" مسلسل "سكن البنات"، وهو بطولة وفاء عامر، منذر ريحانة، هاجر الشرنوبي، محمد نجاتي، دينا، أحمد جمال سعيد، وهو من تأليف أحمد صبحي، إخراج محمد النقلي.

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