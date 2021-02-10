شاهد.. مشروع البيض الخالي من المسببات المرضية بالفيوم ينتج أمصال الدواجن واللقاحات الآدمية

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 11:23 ص
بوابة الفجر
رقية جمال
أكد الدكتور منير الصفتي، مدير مشروع البيض الخالي من المسببات المرضية بالفيوم، أن المشروع يعد الأول من نوعه في أفريقيا والشرق الأوسط، موضحًا أنه يستخدم لإنتاج جميع الأمصال واللقاحات الخاصة بالدواجن وعلى رأسها لقاح أنفلونزا الطيور وبعض اللقاحات الآدمية مثل لقاح الأنفلونزا الموسمية.

وأضاف، خلال حواره مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن الفرخة التي تنتج هذه البيضة من سلالة نقية جدًا، وهذه البيضة خالية تمامًا من أي مسبب مرضي وأي مناعة أمية، مشيرًا إلى أن مصر ثالث دولة على مستوى العالم في مشروع إنتاج هذا النوع من البيض، لافتًا إلى أن هناك طلبات لتصدير هذه البيضة لبعض الدول ومن بينها كوريا الجنوبية وفنزويلا.

وأوضح "الصفتي"، أن هناك 148 عاملا يعملون بالمشروع بعضهم تدرب في ألمانيا، وهم يقيمون بشكل دائم في فندقين بالمشروع، وعند دخلوهم المشروع يتم أخذ عينة دم وعينة بول لإثبات أن العامل خالي من السالمونيا حتى يتم السماح له بممارسة عمله، مشددًا على أن هناك عمليات تعقيم يومية للعاملين بوسائل متعددة لحماية المشروع من أي تلوث.

ولفت، إلى أن المشروع بدأ بقرض بقيمة 5.1 مليون دولار، وتم سداد القرض بالكامل، وتمويل المشروع قائم على ذاته، وجميع الرواتب والمصروفات تتم بتمويل من المشروع نفسه، كما أن المشروع مستقل بذاته في صناعة الأعلاف الخاصة به من خلال مصنع خاص بالمشروع ينتج حوالي 200 طن أعلاف شهريًا، تستهلك الدواجن داخل المشروع 40 طنا منها فقط، كما أن هناك معمل مركزي للحصول على عينات من المياه والهواء والعاملين لضمان سلامة المشروع باستمرار.

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بيض خالي من مسببات المرض الفيوم

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