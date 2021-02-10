الرجل الذى ألزم الخيول بلبس الحفاضات.. مغامرة ابن الفرعون فى طيبة

لا أذكر أننى قرأت مذكرات محافظ مصرى من قبل، فالمذكرات الرسمية نادرة فى مصر، ولكن فى هذا الكتاب يستعرض الدكتور سمير فرج تجربته الفريدة فى محافظة أسوان تحت اسم (سبع سنوات فى طيبة)، وسمير فرج هو أول محافظ للأقصر التى تحولت بسبب أعماله من مدينة لمحافظة، ولكن الأهم أن الكتاب هو بمثابة كورس مكثف لأى محافظ فى مصر، كما أن هذا الكتاب يفضج أكذوبة الكثير من المحافظين حول ضعف الإمكانيات أو صعوبة إصلاح محافظة، وأنه من الأسهل بناء محافظة جديدة من إصلاح محافظة قديمة عمرها آلاف السنين.





1 - غلطة فاروق حسنى





فى المذكرات لم يجد صاحب الاقتراح أن يذهب اللواء سمير فرج رئيسا لمدينة الأقصر، فهو اقتراح يبدو شريرا، لأن المنصب كان أقل من مكانة الدكتور سمير فرج، ولكن وزير الثقافة فاروق حسنى هو صاحب هذا الاقتراح الذى عرضه على السيدة سوزان مبارك فى عز مجدها، وأياً كانت دوافع فاروق حسنى، وسواء كانت دوافع شريرة أو طيبة. فقد استفادت مصر والعالم من هذا الاقتراح، فالإهمال الطويل والشامل الذى تعرضت له الأقصر كون جدارا عازلا حديدياً لا يمكن كسره إلا من خلال رجل بقدرات سمير فرج.





2 - إعادة بناء





كانت الأقصر كامرأة عجوز تثير الأسى ولا يصلح معها عمليات التجميل العادية ولا شد ولا حقن.





كل معابدها مهملة.. كل خدماتها متدهورة، كل مؤسساتها الحكومية منهارة حتى أن سمير فرج لم يجد صالوناً فى مكتبه لاستقبال الضيوف الأجانب، واضطر إلى عقد لقاءاته الأولى فى فندق، وقامت غرفة السياحة بالقاهرة بإصلاح مبنى المدينة على حسابها، ورغم الفقر وقلة الإمكانيات لم ييأس سمير فرج ولم يترك مشكلة دون حل.





ومن الحلول اللطيفة هى إلزام أصحاب الحناطير بإلباس الخيول حفاضات. لأن رائحة روث الخيول كانت تغطى المدينة برائحة كريهة تتغلب على رائحة الزهور والأشجار، فأصبحت الأقصر التى تحتوى ثلث آثار العالم تستقبل السائح برائحة الورود.





كما قام سمير فرج بفسخ عقد شركة النظافة لفشلها فى تنظيف المدينة الأثرية، وتولت الإدارة عملية تعيين جامعى القمامة، بل إنشاء مصنع لتدوير القمامة وتابع أعمالهم كبار المسئولين بالمدينة، وكان جدول سمير فرج يتضمن ثلاث ساعات فى الصباح كزيارات مفاجئة بحق وحقيقى لكل مكان وموقع فى المدينة، يبحث بلا كلل أو ملل أو يأس عن المشاكل ليحلها، فى إحدى المدارس الابتدائية فوجئ بثلاثة أطفال نيام والمدرسة لا تتصرف، وعندما سألها قامت بسؤال هؤلاء التلاميذ سؤال واحد: فطرت اليوم، وكانت الإجابة (لا)، لم يسكت أو يعاقب المدرسة مثلما يفعل كثير من المسئولين لإخفاء فشلهم، فى البداية أحضر إفطاراً للتلاميذ من (الكنتين)، ثم أرسل للقاهرة لطلب اعتماد لوجبة للتلاميذ، وقد كان، فالجائع لا يمكن أن يتعلم.





مرة أخرى بكى حين علم بأن البر الغربى ليس به حضانة أطفال، ولذلك عندما يولد طفل فى حاجة لحضانة كان أهله يلفونه فى قماش أبيض ويتركونه لنصيبه وقدره أى للموت، ومن هذه المأساة وغيرها نقل سمير فرج الخدمات الصحية للأقصر إلى مستوى يليق بالبشر.





ولم يترك سمير فرج أهالى الأقصر إلى انتظار الفرج من السياحة فقط، بل أنشأ صناعات غذائية غير ملوثة للبيئة حتى يتنوع اقتصاد الأقصر ولايموت أهلها جوعا إذا وقعت كارثة سياحية، وكان يخطط لأن تكون الأقصر مصدر إمداد محافظات الصعيد باللحوم، وعاصمة عالمية للعنب.





3 - ابن الفرعون





يستحق الدكتور سمير فرج لقب ابن الفرعون لأنه أبدع فى حماية الآثار الفرعونية، ما أدى إلى اكتشاف العديد منها خلال عمله كمحافظ للأقصر، ويكفيه فخرا أنه أعاد طريق الكباش بين المعبدين (الأقصر والكرنك) مثلما كان الوضع أيام الفراعنة، ليحول الأقصر إلى متحف مفتوح للحضارة المصرية، وكانت الكباش مدفونة على بعد عميق من الأرض، وكان البعض يسخر من فكرة إعادة الكباش باعتبارها خيالاً مستحيلاً، ولذلك كانت الفرحة عامرة حتى من العمال حينما وجدوا كباشاً وبعضها سليم، واحتل هذا الخبر صدارة الأخبار العالمية.





كما أن ابن الفرعون أعاد للبحيرة المقدسة هيبتها، وكانت البحيرة ذات رائحة كريهة جدا لركود المياه، ويمرح حولها الماعز فى مشهد شديد الاستهانة بحضارتنا. فمسح الدكتور سمير فرج وصمة العار عن البحيرة المقدسة، كما أعاد حرم ساحات المعابد إلى الحياة بعد أن انتشرت حول المعابد المبانى.





ولم يكن الأمر سهلا، فمن بين المبانى التى تهدر حرم وهيبة المعبد قرية الفرنسيين، ولمن لا يعلم هذه القرية على ضفاف أجمل بقعة فى الأقصر كانت مخصصة منذ سنوات لإقامة البعثات الفرنسية ولا يمكن دخولها إلا بتصريح خاص، وكان هناك أيضا بيت أثرى يعود لواحد من أهم المستكشفين الفرنسيين منذ أكثر من مائة عام، وخاض سمير فرج معركة على المستوى الدولى لإزالة المبنيين، وسانده اليونسكو والرئيس الفرنسى فى ذلك الوقت ساركوزى، وكانت أهم الانتقادات الموجهة لسمير فرج أن إعادة البناء سريعة جدا، والمحافظة كلها محفورة، بل إن بعض الأثريين المصريين قدموا فيه شكاوى لليونسكو بدعوى أن جنرال الأقصر كما كانوا يلقبونه خرج عن حدود السيطرة، فأوقفت الأعمال ثم عادت بعد زيارة وفد منظمة اليونسكو وثقتها فيما يجرى على أرض الأقصر.





4- العمة مفتاح الحل





من أجمل حكايات الكتاب، حكاية العمة والتى رواها الدكتور سمير فرج فى حديثه أو بالأحرى معركته لنقل سكان القرية القديمة، فالفراعنة كانوا يبنون مقابرهم على الجبل حماية لها من فيضان النيل، وفى هذه المنطقة أو بالأحرى تحتها أكثر من 950 مقبرة، ظلت هذه المقابر عرضة للسرقة والتلف نتيجة رفض سكان القرية القديمة ترك بيوتهم وعششهم، وكان الدكتور سمير فرج يدرك أنه لابد من إقناع المواطنين بالانتقال بالحسنى، بنى مدينة جديدة بنفس الاسم وهيأ فيها كل سبل الحياة الحديثة، ولكنه ترك البيوت بالنمط الملائم لحياة السكان، ورغم ذلك كان يدرك أنه يحتاج إلى خطة لإقناع الأهالى، قسم الدكتور سمير فرج الأهالى إلى ثلاثة أنواع العمات، والعمة هى الجدة الكبيرة التى تحظى باحترام كبير من أهلها، ولا يرد لها كلمة، والشباب، ثم الرجال من أصحاب البيوت، ذهب للشباب أثناء لعبهم للكرة، وبدأ يتحدث معهم عن الحياة الحديثة التى توفرها لهم المدينة الجديدة، أما العمات واللاتى لا يمكن أن يقابلهن وجها لوجه، فقد استعان بالرائدات الريفيات اللاتى يدخلن كل البيوت، بدأت الرائدات فى الحديث عن أهمية الانتقال للمدينة الجديدة والبعد عن الأمراض، ووجود مدارس لأبنائهن وبناتهن ومستشفى وكل الخدمات، وأخيرا التقى الدكتور سمير فرج بالرجال وسمع منهم، وكانت أهم مشاكلهم هى وجود العائلة كلها فى بيت واحد، فوعدهم بإعطاء كل أسرة بيتاً، والأرملة لها بيت، ووعى عند الانتقال أن يتم نقل الأسر كما كانت فى القرية القديمة، حتى يظل الجيران بجوار بعضهم لتسهيل المعيشة، ولنفس السبب كانت المنازل من دور واحد وأمامها منطقة خدمات لتلائم طرق حياتهم، وبالفعل نجح فى إنقاذ الآثار والبشر معا، وقد حازت هذه التجربة على تقدير واهتمام دولى ليس بسبب إنقاذ آثار فرعونية مهمة فقط، بل لتجربته فى التنمية العمرانية.فنقل البشر ليس عملية سهلة ولا سلسة فى كل أنحاء العالم، وليس فى مصر فقط.





فى نهاية هذا العرض المختصر جدا، فلابد أن أشكر الهيئة العامة للكتاب على إصداراتها فى مجال المذكرات للمسئولين لأنها تسد عجزاً هائلاً فى المكتبة والسياسة المصرية.



