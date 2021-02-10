ترتيب هدافي الدوري الإسباني لكرة القدم قبل مباريات الجولة القادمة

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 11:17 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
تعادل فريق أتليتكو مدريد، مع نظيره سيلتا فيجو، بنتيحة هدفين لكل فريق في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب واندا متروبوليتانو، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني.


وينفرد اللاعب الأوروجوياني لويس سواريز مهاجم نادي اتلتيكو مدريد بصدارة ترتيب هدافي بطولة الدوري الاسباني بعد مرور 22 جولة.


وجاءت قائمة هدافي الدوري الإسباني كالتالي :-

1- لويس سواريز.. برصيد 16 هدف.
2- يوسف النصيري.. برصيد 13 هدف.
3- ليونيل ميسي.. برصيد 13 هدف.
4- جيرارد مورينو.. 12 أهداف.
5- كريم بنزيما.. 10 أهداف.
6- ميكيل اويارزابال.. 10 أهداف.
7- روجر مارتي.. 9 اهداف.
8- اياجو اسباس.. 9 أهداف.
9- سيرجيو.. 7 أهداف.
10- خوزي موراليس.. 7 أهداف.

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