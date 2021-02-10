شيرين عبد الوهاب تعوّض غيابها بأغنية وفيلم ومسلسل

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 11:15 ص
بوابة الفجر
آمال البنا

قبل فترة فضلت الفنانة شيرين عبد الوهاب، الابتعاد تماما عن الساحة الفنية، واعتزال منصات السوشيال ميديا، بعد تعرضها للعديد من الأزمات.

شيرين تعمل على ألبومها الذى تنوى طرحه خلال النصف الأول من العام، والذى أوشكت على الانتهاء من تسجيل معظم أغنياته، بالاستوديو الخاص بها.

الألبوم الجديد تعاقدت عليه شيرين قبل فترة مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات العام الماضى.

وتحاول شيرين حاليا العودة إلى وزنها المثالى بعد زيادة وزنها قليلا خلال فترة الحجر الصحى العام الماضى، كما بدأت تتردد على بعض العيادات الطبية الخاصة بالأسنان والبشرة أيضا لعمل فحوصات كاملة لها قبل عودتها للجمهور بالحفل الغنائى المنتظر بافتتاح مدينة الجلالة.

عودة شيرين لا تقتصر على الساحة الغنائية فقط، ولديها مشروع سينمائى جديد تم تأجيله العام الماضى لضخامة إنتاجه ويتطلب السفر للعديد من الدول الأوروبية ضمن الأحداث التى تدور حول فنانة تسعى للنجومية والشهرة، فيساعدها نجم كبير يحاول أن ينهى مسيرته الفنية بتقديم صوت موهوب للساحة لكن تجمعهما قصة حب قوية خلال رحلتهما معا، كما لديها مشروع درامى مؤجل تحاول أن تشارك به فى رمضان 2022.


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