"مصر للطيران" تسير اليوم 48 رحلة دولية وداخلية

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 11:15 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
أعلنت شركة مصر للطيران، عن تسيير رحلاتها الجوية إلى 48 وجهة، علي مدار اليوم الأربعاء، تنقل على متنهم ما يقرب من 4143 راكب، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة، سواء داخل المطار أو على متن الطائرات،  للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وتنطلق الرحلات الجوية لمصر للطيران من مطار القاهرة الدولي بمعدل رحلة واحدة إلي كل من (بغداد، لاجوس، الدوحة، أبوظبي، لندن، باريس، اسطنبول، امستردام، دبي، روما، نيويورك، ميلانو، الخرطوم، البحرين، بيروت، عمان، الشارقة، مسقط، اديس ابابا، و15 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان)، بالإضافة إلي 3 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 4143 راكبا.
 
وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب والاطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.
 

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