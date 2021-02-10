القوى العاملة: التفتيش على 335 منشأة  واستخراج 83 شهادة قياس مستوي مهارة بمطروح

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 11:14 ص
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة مرسى مطروح بالتفتيش على 335 منشأة وتسجيل 12 مخالفة ،  بالإضافة إلى بحث 6 شكاوى عمالية من خلال مكاتب التفتيش العمالي .
 وأوضح فريد سنوسي مدير المديرية - فى تقريره للوزير عن إنجازات شهر يناير الماضي- أن المديرية قامت بتعيين 4 شباب من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري،  من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين وصل عددهم 17  طالب عمل.


وأضاف أنه تم استخراج 83 شهادة قياس مستوي مهارة ورخصة مزاولة الحرفة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وعقد 3 دورات تدريبية بـ 3 ورش لـ 38 متدرباً .
وفى مجال السلامة والصحة المهنية قامت بالتفتيش على 77 منشأة، والقيام بـ 9 حملات تفتيشية ، وذلك للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد ، و تحرير 11 محضر سلامة وصحة مهنية . 

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