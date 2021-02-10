القوى العاملة: التفتيش على 335 منشأة  واستخراج 83 شهادة قياس مستوي مهارة بمطروح







وأضاف أنه تم استخراج 83 شهادة قياس مستوي مهارة ورخصة مزاولة الحرفة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وعقد 3 دورات تدريبية بـ 3 ورش لـ 38 متدرباً .

وفى مجال السلامة والصحة المهنية قامت بالتفتيش على 77 منشأة، والقيام بـ 9 حملات تفتيشية ، وذلك للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد ، و تحرير 11 محضر سلامة وصحة مهنية .

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة مرسى مطروح بالتفتيش على 335 منشأة وتسجيل 12 مخالفة ، بالإضافة إلى بحث 6 شكاوى عمالية من خلال مكاتب التفتيش العمالي .وأوضح فريد سنوسي مدير المديرية - فى تقريره للوزير عن إنجازات شهر يناير الماضي- أن المديرية قامت بتعيين 4 شباب من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين وصل عددهم 17 طالب عمل.