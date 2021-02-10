برنامج «صناع التاريخ» للكاتب عادل حمودة على قناة «الفجيرة» الإماراتية

رؤية جديدة لشخصيات شكلت وجدان العالم وغيرت مجرى التاريخ





البرامج الوثائقية أصبحت اليوم أكثر جذبا وإمتاعا للمشاهد، لأنها خلاف لسائر البرامج ثابتة العناوين ومحددة المحتوى، تتميز بانتقائها معلومات شيقة من بين جنبات الكتب والتاريخ وآراء المؤرخين، وتحويلها إلى صوت وصورة، وتزداد هذه النوعية من البرامج جاذبية عندما تتعلق بشخصيات صنعت وجدان العالم وكان لها إسهام عالمى وعربى، لذلك اختار الكاتب الصحفى عادل حمودة تقديم برنامج «صناع التاريخ» من إنتاج قناة الفجيرة الإماراتية، والذى يذاع يومى السبت والأحد من كل أسبوع فى تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، والساعة التاسعة مساء بتوقيت الإمارات.





يقدم عادل حمودة فى هذا البرنامج رؤية جديدة لحياة وأعمال أكثر من 22 شخصية عالمية وعربية ومنها جيمى كارتر، الأميرة ديانا، جورباتشوف، فريد الأطرش، غاندى، مهاتير محمد، نجيب محفوظ، كيندى، محمد على باشا، نزار قبانى، نابليون، عمر المختار، نيكسون، بيكاسو، رشدى أباظة، يوسف شاهين، شكسبير، أم كلثوم، مارجريت تاتشر، مارتن لوثر، نيلسون مانديلا، ريتشارد نيكسون، بليغ حمدى.





مدة الحلقة لا تزيد عن 40 دقيقة، لكنها تحتوى على جرعة دسمة من المعلومات والربط والتحليل لكل ما يخص السيرة الذاتية للشخصية محور الحلقة، من ناحية نشأتها وتأثيرها على المجتمع، ويدير الكاتب الصحفى الكبير عادل حموة الحلقات بأسلوبه المميز فى السرد والعمق لتقدم زاوية جديدة عن كل شخصية، ولإثراء محتوى البرنامج سجل فريق «صناع التاريخ» مع شخصيات عرفت وعاشت مع الرموز التى يتحدث عنها البرنامج من داخل وخارج مصر مثل أمريكا وفرنسا ولبنان، واستغرق التصوير والتسجيل حوالى 3 أشهر.





كما يعرض لأول مرة لوثائق البيت الأبيض، المخابرات الأمريكية، الأرشيف الوطنى البريطانى، السجلات الفرنسية الرسمية.





شهادات لعدد ضخم من كبار الشخصيات من مختلف أنحاء العالم وصور حصرية من الألبومات الخاصة لمجموعة من الشخصيات الدولية والإقليمية والمصرية، ولقطات مصورة لم تعرض من قبل لكبار الشخصيات العامة.





والأهم تحليل عميق وقراءة بين السطور يقدمها الأستاذ عادل حمودة لحياة مجموعة من الشخصيات لعبت دورا محوريا فى التاريخ.أبرز الشخصيات التى تم التسجيل معها للتحدث عن هؤلاء الشخصيات هم: الدكتور مصطفى الفقى مدير مكتبة الإسكندرية، الدكتور زاهى حواس الرئيس الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، الفنان فاروق حسنى وزير الثقافة الأسبق، الكاتب الصحفى محمود صلاح ، دكتورة لوتس عبد الكريم رئيس تحرير مجلة شموع، عادل السعيد رئيس جمعية فريد الأطرش، الموسيقار حلمى بكر، المايسترو عبد الحميد عبد الغفار، السفير نبيل العرابى سفير مصر الأسبق فى روسيا، زياد العليمى، السفير السيد أمين شلبى سفير مصر السابق فى موسكو، والدكتور أحمد عكاشة أستاذ الطب النفسى، الكاتب الصحفى شريف الشوباشى، جيف كيمب كبير مديرى برامج الأمن الإقليمى فى مركز المصلحة الوطنية ومستشار الأمن القومى الأمريكى السابق، والسفير منير زهران مدير المركز المصرى للعلاقات الخارجية، الدكتور عبد المنعم عمارة وزير الشباب والرياضة الأسبق، الناقد الفنى طارق الشناوى، الدكتورة هدى عبد الناصر ابنة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، السفيرة وفاء بسيم مساعد وزير الخارجية الأسبق، الدكتور خالد عزب رئيس اللجنة الوطنية المصرية للمتاحف، الدكتور فخرى الفقى المستشار السابق لصندوق النقض الدولى، الكاتبة الصحفية وعضو مجلس النواب الاستاذة فريدة الشوباشى، الدكتورة لميس جابر، الدكتور ماجد فرج الباحث والمؤرخ المتخصص فى تاريخ الأسرة العلوية، الأمير عباس حلمى حفيد الخديو عباس حلمى الثانى، جاك أوليفيه بودان رئيس معهد نابليون بباريس، الفنان محى إسماعيل.





بالإضافة إلى الكاتب الصحفى مفيد فوزى، الكاتب والسيناريست مدحت العدل، الكاتبة الدكتورة رشا سمير، الكاتبة لينا حسن، والكاتبة ريما نجم، الفنان التشكيلى الدكتور صلاح العنانى، والفنان التشكيلى جورج بهجورى والفنان التشكيلى طه قرنى، وعائلة الفنان الراحل رشدى أباظه ومنهم السيدة منيرة أباظة شقيقته و الأساتذة عزيز وحسين و طاهر أباظة والفنان سمير صبرى والمخرج خالد يوسف والمخرج يسرى نصرالله ومدير التصوير الدكتور رمسيس مرزوق والكاتب عاطف بشاى، الراحل الدكتور ثناء شافع أستاذ التمثيل والإخراج بالمعهد العالى للفنون المسرحية، الموسيقار هانى مهنا والفنانة سميرة عبد العزيز، وعائلة سيدة الشرق أم كلثوم حفيدها خالد سمير، المخرجة أنعام محمد على والمخرج جميل مغازى.





وبذل فريق العمل مع مقدم البرنامج الكاتب الكبير عادل حمودة مجهودا كبيرا لخروج هذا العمل ليكون كاشفا و موثقا لكافة تفاصيل الشخصيات التى تم تناولها، ويضم الفريق كلًا من أيمن الحكيم ومى سمير كرئيسى تحرير وميرفانا ماهر وأسماء حسانين وبيتر ماجد كمعدين، وجيهان عزمى كمنسق عام وبرديوسر للبرنامج، ومن إخراج عاطف حسن.











