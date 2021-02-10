ماسبيرو ينتفض بـ«التطوير» رغم الكورونا

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 11:10 ص
بوابة الفجر
نبيل أبو زيد

برامج جديدة وتطوير الشباب والرياضة والشرق الأوسط.. والقرآن الكريم تربح 10 ملايين جنيه من الإعلانات

شهدت الفترة الماضية فشل القطاع الاقتصادى بالهيئة الوطنية للاعلام، فى جلب موارد إعلانية لخزينة الهيئة تغطى تكاليف صرف الحوافز الخاصة بالعاملين فى القطاع الاقتصادى، والتى تصل لنحو 12% كل 3 شهور وتساهم فى استقرار معيشة هؤلاء العاملين.

ورغم أنه لم تكن هناك أية مشكلة فى صرف الحوافز بانتظام خلال الفترات الطويلة الماضية لكن بسبب فيروس كورونا والأزمات التى مر بها ماسبيرو، قلت حصيلة إيرادات الإعلانات بنسبة قد تصل إلى 70 %، حيث كان المبنى يجلب نحو 200 مليون جنيه وتراجع الأمر إلى أقل من نصف ذلك المبلغ، لكن لم يستسلم المسئولون فى القطاع الاقتصادى، ويبحثون هذه الأيام عن طرق بديلة يمكن أن تعوض هذه الخسائر، وأبرزها البرامج المعلنة عبر الإذاعات

وعقد عبد المقصود عصفور، مدير عام إذاعة الكبار، بالفعل عددا من اللقاءات خلال الفترة الحالية مع أكثر من شخص يرغبون فى تقديم برامج، والتعاون مع المحطة برعاية إعلانية ثابتة، حال الموافقة على أفكار هذه البرامج وفق اللوائح والقوانين المعمول بها فى الإذاعة والقطاع الاقتصادى بماسبيرو.

أما بالنسبة للإذاعة بشكل عام فوضع محمد نوار رئيس الإذاعة خطة شاملة لتطويرها، وتم تحديد فترة معينة لعرض الإعلانات على مدار اليوم لمدة ١٥ دقيقة،

بالإضافة إلى تطوير إذاعة الشباب والرياضة التى تقدم مجموعة متنوعة من البرامج، وتم بيع عدد من الفقرات الرياضية لوزارة الشباب والرياضة.

وكذلك تطوير إذاعة الشرق الأوسط بالاستعانة بمجموعة من المذيعين والمذيعات الشباب الذين كانوا يعملون فى محطات خارجية وهذا لتجديد الدماء فى الشبكة بطرح أفكار وروح عصرية على الشبكة، وجلب إعلانات.

من ناحية أخرى قامت الإذاعة بالاستعانة بكبار الإعلاميين منهم عمرو الليثى، ومحمد الشبة ومحمد الغيطى والشاعر جمال بخيت لتقديم برامج مختلفة وجديدة على الإذاعات أيضا.

ورغم أنه ضد فكرة الإعلانات على إذاعة القرآن الكريم لكن الظروف المادية لمبنى ماسبيرو اضطرت لذلك حيث تحقق الإعلانات ما يقرب من ١٠ ملايين جنيه خلال عام.

أخبار تهمك

خاص- الكشف عن حجم العقوبة الموقعة على ثنائي الأهلي

منذ ربع ساعة

بعد إحالته للجنايات.. تعرف على العقوبة التي تنتظر طبيب الأسنان المتحرش (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

تفاصيل جديدة عن زيادة أسعار السجائر

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يثير القلق في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الفيراري الذي لا يهدأ.. بيليات على رادار الدوري المصري

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول تعليق للنجمة حلا شيحة بعد عقد قرانها على الداعية معز مسعود

منذ يومين

"10ساعات كاملة".. تعرف على تطورات الحالة الصحية لحورية فرغلي

منذ حوالي 14 ساعة

بي إن سبورتس تُعلن إذاعة مباراة الأهلي وبالميراس في مونديال الأندية

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل.. وفاة نجم هندي اثر أزمة قلبية.. تعرف علي التفاصيل!

منذ حوالي 18 ساعة

خاص - الأهلي يستقر على معاقبة "كهربا والشحات" بسبب تريكة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد ثنائي الفريق

منذ حوالي 12 ساعة

موسيماني يشعل غضب الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

كان قريبا من الاعتزال.. مفاجأة كبرى بشأن نجم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الفيفا يحرم الشحات وكهربا من المشاركة مع الأهلي أمام بالميراس

منذ حوالي 15 ساعة

رسالة نارية من ميدو إلى كهربا بعد إيقافه بسبب واقعة أبو تريكة

منذ حوالي 7 ساعات

بكلمات قوية.. ميدو ينتقد أبو تريكة بعد إيقاف الشحات وكهربا

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:59 ص

موسيماني يثير القلق في الأهلي

رسالة نارية من ميدو إلى كهربا بعد إيقافه بسبب واقعة أبو تريكة

05:00 ص

تفاصيل جديدة عن زيادة أسعار السجائر

08:19 ص

"10ساعات كاملة".. تعرف على تطورات الحالة الصحية لحورية فرغلي

09:16 م

عاجل.. الفيفا يحرم الشحات وكهربا من المشاركة مع الأهلي أمام بالميراس

08:48 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع