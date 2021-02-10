روسيا تسجل أقل من 15 ألف إصابة بكورونا لأول مرة منذ منتصف أكتوبر

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 10:27 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الأربعاء، تسجيل أقل من 15 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، لأول مرة منذ نحو أربعة أشهر.

 

وفي وقت سابق، أعلن المركز الروسي لمكافحة الوباء، أن 21795 شخصا تماثلوا للشفاء خلال اليوم الماضي، ما يرفع حصيلة المتعافين منذ بدء تفشي الوباء إلى 3 ملايين و493886 شخصا.

 

وسجلت السلطات الصحية في روسيا 530 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات منذ بدء تفشي الوباء إلى 77598 حالة.

 

وارتفع عدد المصابين في روسيا إلى 3 ملايين و998216 مصابا منذ بدء تفشي الوباء.

 

وتتوزع الإصابات الجديدة على 84 إقليما، وتم تسجيل اكثرها في العاصمة موسكو (1584)، تليها سانت بطرسبورغ (1078)، ثم ضواحي موسكو (903).

 

وسجلت السلطات الصحية الروسية تراجعا مطردا في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا خلال الأسابيع ألأخيرة، بعد إطلاق حملة تطعيم مجانية شاملة في مختلف الأقاليم، باستخدام لقاح "سبوتنيك V"، وهو أول لقاح تم تسجيله في العالم.

 

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