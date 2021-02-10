"الري": نستهدف تبطين 7 آلاف كيلومترات ترع بتكلفة 18 مليار جنيه (فيديو)

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قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري، إن مشروع تبطين الترع جار تنفيذه بمعدلات تنفيذ عالية، وتم الانتهاء من تبطين أكثر من 900 كيلو متر ترع، مع طرح وتنفيذ أكثر من 5 آلاف كيلو متر أخرى أمام المقاولين.



وأضاف "غانم"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أننا نستهدف الانتهاء من تأهيل 7 ألف كيلومترات ترع مع منتصف العام القادم بتكلفة إجمالية تصل لـ 18 مليار جنيه بجميع المحافظات بالتزامن مع بعضها البعض.



وتابع المتحدث باسم وزارة الري، أن مشروع تبطين الترع من المشروعات كثيفة العمالة، وله مردود مباشر على توفير فرص العمل، كما أن تنظيم عملية الري وتحول المزارع للري الحديث له مردود كبير على زيادة الإنتاجية المحصولية وتحقيق الأمن الغذائي على مستوى الدولة.

