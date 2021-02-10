بي إن سبورتس تُعلن إذاعة مباراة الأهلي وبالميراس في مونديال الأندية

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 10:21 ص
بوابة الفجر
محمد سامي
يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع بالميراس البرازيلي، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، ببطولة كأس العالم للأندية، غدًا الخميس.


واعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس القطرية، بث مباراة الأهلي وبالميراس عبر قناتها المفتوحة، Bein Sports HD، بجانب قناة Bein Sports 1.


ويواجه الأهلي نظيره بالميراس على ملعب المدينة التعليمية في الدوحة، في الخامسة مساءً بتوقيت مصر، السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.


وكان المارد الأحمر خسر أمام بايرن ميونخ الألماني بهدفين نظيفين، في نصف نهائي مونديال الأندية الاثنين الماضي على ملعب أحمد بن ريان.


بينما خسر بالميراس بطل امريكا الجنوبيه، أمام تيغريس المكسيكي بطل امريكا الشماليه، بهدف نظيف من ركلة جزاء.

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