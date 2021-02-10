جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم قبل مباريات الجولة القادمة

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 10:19 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
تعادل فريق أتليتكو مدريد، مع نظيره سيلتا فيجو، بنتيحة هدفين لكل فريق في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب واندا متروبوليتانو، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني.


ويتصدر أتليتكو مدريد جدول ترتيب الليجا برصيد 51 نقطة، وبفارق خمس نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.


ويأتي جدول ترتيب الليجا كالتالي :-


1– أتلتيكو مدريد 51 نقطة
2 – ريال مدريد 43 نقطة
3 – برشلونة 43 نقطة
4 – إشبيلية 42 نقطة
5 – فياريال 36 نقطة
6 – ريال سوسيداد 35 نقطة
7 – غرناطة 30 نقطة
8 – ريال بيتيس 27 نقطة
9 – ليفانتي 27 نقطة
10 – سيلتا فيجو 25 نقطة
11 – أتلتيك بيلباو 25 نقطة
12 – خيتافي 24 نقطة
13 – قادش 24 نقطة
14– فالنسيا 24 نقطة
15 – أوساسونا 22 نقطة
16- بلد الوليد 20 نقطة
17- إيبار 20 نقطة
18- ديبورتيفو ألافيس 19 نقطة
19- إلتشي 18 نقطة
20 – هويسكا 16 نقطة

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