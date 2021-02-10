الطالع الفلكى الأربِعَاء 10/2/2021..تَحَدِّيَّات تِجَارِيَّة!









*القمر فى الرّبع الرّابع ، القمر فى الدّلو.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الجدى.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الدّلو من 21 يناير - 19 فبراير.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الجدى من 14 يناير - 12 فبراير.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة سعد الذّابِح من 10 فبراير - 22 فبراير.





اليوم 3 أمشير قبطى ، 10 شُبَاط رُومى ، 28 جُمَادى ثَانِ ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: -حيس إنك ألبتها تحدّى يبآ تلتلاف جِنِى مَهْر وشبكة و البيت وعبد الحليم حافظ يُرؤص فى الفرح.(توفيق الدّقن من فيلم مدرسة المُشاغبين-1973)





*القمر فى الدّلو "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*(عطارد فى الدّلو تربيع المرّيخ فى الثّور- غربيّاً- تُرُوبِيكَال سِيسْتِمْ)

عطارد تربيع المرّيخ نصف عداوة أو نصف محبّة وبينهما 90 درجة لاغير ، يكون هذا التربيع فى أدق درجاته بمشيئة الله تعالى فى الثانية و15 دقيقة ظهراً بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا؟





تواصلك الكلامى مع الآخرين/عطارد (قد) يغلب عليه صفة التسرّع لدرجة التهوّر فيتم إتهامك أنك عدوانى/المرّيخ رغم أنك لاتقصد الهجوم على مُحدّثيك ، ولأن الدّلو يحكم المجاميع الغفيرة فقد يكون أسلوبك الهجومى الخشن فى تواصلك مع تلاميذك إن كنت مُدرّساً أو مع فريق التمثيل إن كنت مُخرجاً أو مع موظّفيك إن كنت مُديراً فى هيئة إداريّة ، نصيحة هذا التربيع ان تُخفض من سرعتك فى ردود أفعالك الكلامية وتفكر فى كل كلمة قبل أن تنطقها ، مُغادرة المنزل إن كان أحد أفراد العائلة يقوم باستفزازك حتى تعود لطبيعتك وتسترد ثباتك الإنفعالى من جديد ، الإبتعاد عن المُجازفات المالية أو المُنافسة التجارية فى المزادات والتى تكون قراراتها مشوبة بالتسرع والرغبة فى تذوق لذّة الفوز والتفوّق على المُنافسين لكن على حساب ثروتك ، التعريج على صالات اللياقة البدنية لرفع بعض الأثقال الحديدية أو الإنغماس فى تنظيف منزلك رُبما كان وسيلة ناجعة لتفريغ طاقة هذا التربيع بشكل سليم ، بمشيئة الله تَعَالى.





*مَنَازِلْ نِجْم سُهيل.....

الفراعنة بمصروالصّابئة بابل بالعراق يشتركان فى إعتماد نجمة الشّعرى اليمانيّة كأساس لتقويمهم كل 365 يوم بثبات وإتّزان منذ آلاف السنين وبدقّة كبيرة.





عرب اليمن ليسو أقل شأناً فهم أيضاً لهم نجم يُسمّى نجم سُهيْل يظهر فى موعد ثابت كل 365 يوم ومنذ آلاف السنين، لكن لايُمكن رؤيته إلاّ فى النصف الجنوبى من الكرة الأرضيّة لذلك فهو مناسب لأهل اليمن والإنكا بأمريكا الجنوبيّة.





يظهر نجم سُهيل فى 24 أغسطس من كل عام لكن لايُرى بالعين بأى حال قبل 5 سبتمبر، بعد ظهور نجم سُهيل فى 6 سبتمبر يتم تقسيم السنة لأربعة مَوَاسِم بناءً على ظهور سُهيل الخريف-الشتاء-الرّبيع-الصّيف وكل مُوسم 7 منازل كأنها شهور زىّ الفرعونى تمام لكنّها 13 يوم بس ، تبدأ المواسم كالتّالى.....





1-(6 سبتمبر/الخريف):الجبهة-الزّبرة-الصّرفة-العوّا-السّماك-الغفر-الزّبانا





2-(6 ديسمبر/الشتاء):الإكليل-القلب-الشولة-النّعايم-البلدة-سعدالذابح-سعد بلع





3-(6 مارس/الرّبيع):سعد السّعود-سعد الأخبية-المقدّم-المؤخر-الرّشا-الشرطين-البطين





4-(6 يونيه/الصيف):الثّريّا-الدّبران-الهقعة-الهنعة-الذّراع-النّثرة-الطرفة





كلّ منزلة تنزل بها الشّمس تمكث بها مدّة 13 يوم (13 يوم ×28 منزلة = 364) ، ماعدا منزلة الجبهة فعدد أيّامها 14 يوم.





تماماً مثل القويم الفرعونى فإنّ كلّ منزلة ترتبط بمواسم الزّراعة فى اليمن و مواسم الرّياح المُوسميّة،وكما يُميّز ظهورنجمة الشّعرى اليمانيّة فى مصر فيضان النّيل، فإن ظهورنجم سهيل يعنى توقّف الرّياح الرّمليّة العنيفة وسكوتها والبدء فى تلطف درجة الحرارة فى بلاد اليمن والحجاز.





إنتقلت بمشيئة الله تَعَالى الشمس من منزلة البَلْدَة لتدخل منزلة سَعْد الذّابح وهى بداية موسم يُسمّى بمُوسِمْ العقارب: سعد الذّابح-سعد بلع- سعد السّعود- سعد الأخبية ، وينتهى بانتهاء الشّتاء ، سعد الذّابح شديد البرد وهو عبارة عن نجمان أحدهما مُرتفع فى الشمال والآخر أسفل منه فى الجنوب ، النّجم الذى فى الأعلى لديه نجم صغير بجانبه يُقال أنّها شَاتُه التى يذبحها وسُمّى سَعْداً لأنّه يظهر فى مُوسم الأمطار واقتراب حلول الرّبيع، تُورق فيه أشجارالخوخ والرّمان والمشمش و اللوز وتُقطع فيه جذوع النّخيل ، تكثرالنباتات البرية وتَخْضَرّ الأرض بأنواع النباتات البَرّية التي أمطرت أرضها ويطيب الهواء و يكثرالمرعى ووقت تزاوج و وضع البيض عند الطيورالبَرّية.





تقع منزلة سعد الذّابح ضمن كوكبة برج الجدى رُبّما لهذا إرتبطت المنزلة بالشاة ، بعض الكتابات عن تلك المنزلة تذكر أن الولد الذّكر الذى يُولد فى تلك المنزلة يكون مُخلصاً لأهله وعائلته ويكون محظوظاً بزوجة خاضعة مُطيعة لكنّه يظل مُفضّلاً عليها عائلته الكبيرة ، ورُبّما إستفاد منها لمصلحة عائلته ،إستدلوعلى ذلك بأن النجم المُرتفع يرمز لقَصّاب/جزّار بينما النجم المُنخفض يرمز للشاة/الزوجة التى تتبع الجزّار خاضعةً مُطيعة أينما ذهب ، ويستفيد من لحمها.





تقول العرب (إذا طلع سعد الذّابح حَمَا أهله النّابِحْ ونَفَعَ أهله الرّايح وتَصَبّحَ السّارِحْ وظهرت فى الحىّ الأرَايِحْ) أى أن الكلب يمكث بجوار أصحابه ليحميهم إشارة لإبن يحمى عائلته ، ونَفَعَ أهله الرّايح أى الإبن الذى يروح بحثاً عن الحطب يجلبه لأهله للتدفئة فى إشارة لإبن يُفضّل مصلحة عائلته ، وتَصَبّحَ السّارِحْ أى خرج الرّاعى فى الصباح وليس فجراً لبرودة الجو ويعنى بطء الحركة لمولود كوكبة الجدى بسبب الحرص والحذر.





*المَرَاجِعْ

كتاب الأنواء للفلكى/سَالِم بِنْ بَشِير، الفلكى العلّامة/عادل حَسَن السّعْدُون.

الموقع الإلكترونى (المَسَالِكْ) المركز العَرَبى للأدَبْ الجُغْرَافِى.









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: من الأفضل ترك ذكريات الماضى الفاشلة خلفنا خاصةً عند شروعنا فى بدايات جديدة ، تَفَاءل خير.





برج الثور: إنتبه لألفاظك التى قد تكون خشنة مع من لايستحقون تلك الخشونة،قد تخسر علاقة ثمينة بكلمة سخيفة يُصبح معها ترميم العلاقة عسيراً.





برج الجوزاء: الشخص الأكثر عبوساً فى وجهك قد تفاجأ بأنه حليفك المُخلص ، مامحبّة إلا بعد عداوة مَثَلْ قابل للتحقق اليوم،لكن لايعنى أن تُعطى الأمان للجميع.





برج السّرطان: لا تتبرّع باستلام أعمال جديدة بل تمسك بإنهاء الأعمال التى بيدك أولاً واحرص أن تنهيها بكفاءة ، أنجز القليل لكن أنجزه بإتقان.





برج الأسد: إبتعد عن الفهلوة أو الطرق المُختصرة، تمسّك بالروتين والنظام حتى لو تكلفت وقتاً وجهداً.





برج العذراء: المُنافسة الشريفة فى العمل لاتعنى بالضرورة صراع أو عداوة فهى تُخرج قدراتنا الدفينة، أثبت مهاراتك فى عملك دون إنتقاد عمل زملائك.





برج الميزان: لاتُعطِ ثقتك الكاملة ولا كل المعلومات عن نفسك خصوصاً للمعارف الجُدد،غموض بعض الزوايا فيك يجعلك مُهاب الجانب عندالآخرين.





برج العقرب: أسلوبك الفصيح فى التواصل مع الآخرين يمكنك من الفوز بعلاوة أو التحصّل على ربح تجارى أوعلى أقل تقدير إنهاء خلاف، بمشيئة الله تَعَالى.





برج القوس: بريستيجك مُهم لك للغاية ، هذا يعنى المزيد من الجديّة فى عملك و الإقلال من مُمازحة الآخرين ، من كَثُرَ مزاحُه قَلّت هَيْبَتُه.





برج الجدى: الحظ يبتسم لكن ليس وأنت قابع تحت الأغطية الثقيلة،إن واجهت عراقيل فى عملك فستجد اليد التى تمتد لتساعدك دون مقابل بمشيئة الله تَعَالى.





برج الدّلو: عليك مُواجهة نرفزة أفراد الأسرة بهدوء إن حدثت أو مغادرة منزلك لحماية نفسك والآخرين من تصرف فى حالة غضب.





برج الحوت: إن كنت مِمّن يحترمون العمل الشاق و القرش الحلال فتوقع يوماً مُجزياً بمشيئة الله تَعَالى مقابل حبات العرق الغالية التى تغطى جبهتك.



