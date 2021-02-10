لخدمة 184 ألف نسمة.. إنطلاق الإفتتاح التجريبى لمشروع الصرف الصحي لمدينة نقادة

Advertisements



شهد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، الإفتتاح التجريبى لمشروع الصرف الصحي بمدينة نقاده وقام بضغط زر التشغيل معلنا بدء تشغيل المشروع لخدمة اهالى المدينة.



جاء ذلك بحضور حازم عمر، نائب المحافظ، والمهندسة فاطمة إبراهيم، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس عبده صالح رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بقنا والمهندس رجب عرفه رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية.





أوضح محافظ قنا، أن المشروع يخدم مدينة نقادة والقرى التابعة لها البالغ عدد سكانها ١٨٤ ألف نسمة حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية له ١٦ ألف م٣ يوم موضحا انه تم استكمال الأعمال الإنشائية بمحطة المعالجة ومحطات الرفع وخطوط ااطرد وشبكات الإنحدار الخاصة بالمشروع بتكلفة ١٥٢ مليون جنيه مموله من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر موجها مسئولى شركة المياه بمتابعة المشروع وإجراء اعمال الصيانة الدورية له لضمان استمرار عمله بالكفاءة المطلوبة وتقديم افضل الخدمات الأساسية للمواطنين.



وأكد الداودي، أن قطاع الصرف الصحى بالمحافظة شهد طفرة كبيرة مؤخرا ساهمت فى رفع نسبة تغطية الخدمة الى ٩٦٪؜ بالمدن و٣٧٪؜ بالقرى حتى الآن لافتا الى انه تم خلال الإسبوع الماضى افتتاح مشروع الصرف الصحى لمدينة قفط واليوم نفتتح مشروع الصرف الصحى بنقاده كما سيتم دخول ٤ مشروعات للخدمة خلال العام الحالى تتخطى تكلفتها المالية مليار جنيه هى ( مشروع صرف صحى قرى شمال مدينة قنا بطاقة ٢٩ الف م٣ يوم - مشروع الصرف الصحى بالمراشدة بطاقة ١٠ الآف م٣ يوم - مشروع الصرف الصحى بالحلفاية بحرى بطاقة ١٢ الف م٣ يوم - مشروع الصرف الصحى بالسلامية بطاقة ٩ الآف م٣ يوم ) وهو ما يؤكد ان الدولة عازمة على توفير خدمات الصرف الصحى والخدمات الأساسية الأخرى لللمواطنين فى كافة القرى والنجوع.

