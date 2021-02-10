الأرصاد: الطقس مائل للدفء والعظمى على القاهرة 25

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 10:09 ص
بوابة الفجر
رقية جمال
استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، حالة الطقس اليوم الأربعاء، إذ تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس مائلًا للدفء على القاهرة والوجه البحري ومعتدلا على السواحل الشمالية الشرقية ومائلًا للدفء على السواحل الشمالية الغربية، ودافئًا على جنوب سيناء، مع هبوب رياح نشطة، مع وجود شبورة في بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أيضًا، أن يكون الطقس مائل للدفء في شمال الصعيد ودافئا في جنوب الصعيد نهارًا، وأن يكون الطقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري وباردا في السواحل الشمالية وجنوب سيناء، وأن يكون شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد ليلًا، وهذا بيان بدرجات الحرارة في بعض المحافظات الجمهورية:
القاهرة العظمى 25 والصغرى 13
الإسكندرية العظمى 22 والصغرى 14
مرسى مطروح العظمى 20 والصغرى 13
بورسعيد العظمى 21 والصغرى 15
دمياط العظمى 21 والصغرى 14
الإسماعيلية العظمى 26 والصغرى 13
السويس العظمى 25 والصغرى 13
العريش العظمى 22 والصغرى 14
طابا العظمى 23 والصغرى 15
سانت كاترين العظمى 22 والصغرى 8
شرم الشيخ العظمى 28 والصغرى 16
الغردقة العظمى 29 والصغرى 15
الفيوم العظمى 26 والصغرى 11
بني سويف العظمى 26 والصغرى 10
المنيا العظمى 27 والصغرى 10
أسيوط العظمى 28 والصغرى 9

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