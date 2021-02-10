عملية عسكرية للجيش العراقي ضد عناصر من داعش غرب بغداد والأنبار

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 10:06 ص
الجيش العراقي
الجيش العراقي
وكالات

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الأربعاء، بأن الجيش العراقي أطلق عملية عسكرية غرب بغداد والأنبار، ضد عناصر من تنظيم داعش.

 

وفي وقت سابق، أفادت مصادر عسكرية عراقية، بأن قوات مشتركة من قيادتي عمليات الجزيرة والأنبار شرعتا في عملية عسكرية في عمق الصحراء الغربية العراقية لملاحقة عناصر تنظيم داعش الهاربين في منطقة وادي حوران التابعة لمحافظة الأنبار 118 كيلومتراً غربي بغداد.

 

وأوضحت المصادر أن العملية تستهدف أيضاً "تفتيش منطقة الموالي وصولاً إلى منطقة الحسينيات غربي وادي حوران ومنطقة عكلة البو شهاب وغابات المناخ وتطهيرها من بقايا داعش".

 

ونشرت السلطات العراقية الألاف من قوات الجيش والشرطة الاتحادية وحرس الحدود وقوات الحشد الشعبي والعشائري على طول الشريط الحدودي بين العراق وسوريا، تحسباً لتسلل عناصر داعش من الأراضي السورية بعد أن فقدوا مواقعهم هناك وأصبحوا مطاردين في مناطق محددة.

 

 

 

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