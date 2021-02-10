عمر غانم ل"الفجر الفني ": هكذا تم ترشيحي لفيلم "طريق إجباري"..وهذه تفاصيل شخصيتي فيه

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 09:59 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي

كشف الفنان عمر غانم عن فيلمه الجديد الذي يستعد لتصويره خلال الفترة القادمة مع الفنان أحمد التهامي، عن شخصيته في العمل وموعد عرضه.

وفي تصريح خاص ل"الفجر الفني " قال عمر :" أستعد لتصوير فيلم "طريق إجباري" ، خلال الأسابيع المقبلة، وأجسد شخصية ضابط يُسمى عمرو، تواصل معي المنتج أحمد الزواوي ورشحني للفيلم ".


وأستكمل عمر حديثه قائلاً:" الفيلم أكشن وإثارة ،يناقش الكثير من القضايا الاجتماعية و سيعرض في سينما 2021 ".



يذكر أن فيلم طريق إجباري يضم الكثير من القضايا وهي المشكله التي يقع فيها الكثير من البنات وهي التعرف علي شخصية وهميه عن طريق النت وترسم أحلامها علي هذه الشخصية وتتفاجئ بالحقيقة المره عندما تكتشف حقيقه هذه الشخصية، يوجه الفيلم رسالة آخرى وهي عدم استخدام حسن النيه فى كل شيء والقضية الثالثة هي زوج الأب بعد وفاة زوجته وبلوغه سن الستين من فتاه في سن أبنائه.

والجدير بالذكر أن فيلم طريق إجباري تأليف أحمد رفعت ،إخراج محمد محسن، إنتاج شركة اكت ميديا ( أحمد الزواوي ) ، بطولة كل من أحمد تهامي، عمر غانم، أحمد بدير، إيهاب فهمي،منة فضالي،أحمد سلامة، أماني كمال، ضياء المرغني، إناس النجار، بطل العالم في المصارعة اليابانية كرم جابر.

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