استئناف تصوير الجزء الثالث من مسلسل "بيت العيلة"في فيلا بالحزام الأخضر

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 09:42 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد



يواصل صناع مسلسل "بيت العيلة"، تصوير مشاهد الموسم الثالث منه، وذلك بديكور فيلا في منطقة الحزام الأخضر، ومن المقرر أن يستمر التصوير بها لمدة أسبوع.


مسلسل "بيت العايلة" تم عرض الجزء الأول منه عام 2009، و الجزء الثاني تم عرضه العمل في 2010، وهو بطولة هالة فاخر، شيرين، مصطفى هريدي، نهى لطفي، ايمان السيد، كريم أو زيد، خالد سرحان، وهو قصة عمرو سمير عاطف سيناريو وحوار روماني ماهر، وإخراج عادل عوض.

وفي سياق آخر، تُشارك الفنانة هالة فاخر في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "الطاووس"، وهو بطولة جمال سليمان، دانا حمدان، رانيا محمود ياسين، سميحة أيوب، أحمد فؤاد سليم، سميحة أيوب، سهر الصايغ، ومن إخراج رؤوف عبد العزيز.


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