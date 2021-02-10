مياه الفيوم: تدريب ٢٥ من العاملين بالوحدات الصحية على أعمال السباكة

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 09:30 ص
بوابة الفجر
ريهام على


أكد اللواء هشام درة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، انه تم الانتهاء من تدريب نحو ٢٥ من العاملين بالوحدات الصحية على أعمال السباكة وذلك على مدار ثلاثة أيام متواصلة بالمركز الطبى الحضرى بشارع السد العالى، وذلك بحضور الدكتور إيهاب جبريل مدير الإصحاح البيئي بمنظمة اليونيسف والدكتور ريمون شكرى المسئول الميدانى بمنظمة اليونيسف والاستاذة امال عبدالعزيز مدير عام الادارة العامة للعلاقات العامة والتوعية.

أضاف محمد جمعة، مدير ادارة التوعية والإعلام بالشركة ان التدريب استهدف العاملين داخل ١٥ وحدة صحية تم تأهيلها وصيانتها بأدوات السباكة من أجل تدريبهم على أعمال الصيانة والإصلاح للحنفيات والخلاطات وكافة أنواع السباكة داخل دورات المياه بجانب شرح جزء نظرى عن الوضع المائي المصرى ومصادر وعدد المحطات داخل الفيوم ومراحل تنقية مياه الشرب والمجهودات التى تبذلها الشركة فى توفير كوب مياه شرب نظيف لكل مواطن بجانب الاستخدام الامثل لشبكات الصرف الصحى وقد تم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهه فيروس كورونا من ارتداء الكمامات والتباعد المكانى بين الحضور وقد تم توزيع شنطة أدوات سباكة بمحتوياتها لاستخدامها فى هذه الأعمال فى نهاية التدريب.

يذكر أن الشركة قد قامت بتنفيذ أعمال تأهيل وصيانة لمرافق مياه الشرب والصرف الصحي داخل ١٥ وحدة صحية بجميع مراكز المحافظة بواقع وحدتين صحيتين من كل مركز وذلك بتمويل من منظمة اليونيسف.

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