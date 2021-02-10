أمير صلاح الدين ينضم لقائمة أبطال فيلم "آل هارون"

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 09:27 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد


تعاقد الفنان أمير صلاح الدين عضو فريق "بلاك تيما"، على المشاركة في فيلم "آل هارون"، ومن المقرر تصوير مشاهده خلال الأيام المُقبلة، وهو من إنتاج شركة مومنت برودكشن للمنتج حسني محمود، بإشراف عام على الإنتاج، محمد كمال، مدير شركة مومنت برودكشن.

فيلم "آل هارون"، بطولة أحمد وفيق، منذر ريحانة، عبير صبري، إيهاب فهمي، أحمد عبد الله، ومحمد عز، هاجر الشرنوبي، مني فاروق وكوكبة مميزة من النجوم.

وفي سياق آخر، يشارك الفنان أمير صلاح الدين في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسلي"كوفيد ٢٥"،و "الملك"، مع عمرو يوسف، صبا مبارك، ماجد المصري، معتز هشام ومن تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج حسين المنباوي.



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