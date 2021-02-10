تحسن أداء فيراري في 2021 لن يكون سهلاً

يعتقد الرئيس التنفيذي لبطولة العالم للفورمولا 1 ستيفانو دومينيكالي أن تحسن أداء فريق فيراري في موسم 2021 لن يكون سهلاً.





إذ أن العام الماضي كان صعباً للغاية بالنسبة لفريق فيراري، الذي أنهى البطولة بالمركز السادس في ترتيب الصانعين وهي أسوأ نتيجةٍ له منذ 1980.









ولكن، في ظل استقرار القوانين التقنية وعدم وجود تغييرات ضخمة، والمحافظة على تصميم هيكل سيارة العام الماضي ذاته، يعتقد دومينيكالي أن مهمة فيراري لن تكون سهلة لتحسين مستوى الأداء والمنافسة بشكل أفضل.





حيث قال دومينيكالي، الذي شغل منصب مدير فريق فيراري بين 2008 و2014: ”بخلاف ما حصل العام الماضي، الفورمولا 1 بحاجةٍ لتمتع فريق فيراري بمستوى أداء تنافسي في 2021“.





وأكمل: ”نحن بحاجةٍ لفريق فيراري يمكنه المنافسة على الفوز بالسباقات والمنافسة في الصدارة، وعدم التراجع بهذا الشكل“.





وأضاف: ”أنا واثق من تحسن مستوى أداء فيراري، حتى وإن لم تكن المهمة سهلة في ظل استقرار القوانين التقنية. أعتقد أنه كان بإمكان فيراري العمل على تحسين أداء وحدة الطاقة بشكلٍ ملحوظ، لتقليص الفارق إلى الصدارة من العام الماضي“.





وتابع: ”الآن، أنا أتوقع أن يكون فريق فيراري قريباً من هدفه بالمنافسة في الصدارة مجدداً. أعتقد أنه حتى بالنسبة لمدير فريق مرسيدس توتو وولف ومدير فريق ريد بُل كريستيان هورنر، هناك رغبة بتحسن أداء فيراري. لأن التنافس ضد فيراري سيجعل البطولة أكثر إثارةً وجاذبيةً للجميع“.





ومع التوجه إلى موسم 2021، فإن فريق فيراري يستعين بخدمات شارل لوكلير، الذي يستعد للمشاركة في موسمه الثالث مع الحصان الجامح، إلى جانب الإسباني كارلوس ساينز الذي يشارك بموسمه الأول مع فيراري في 2021.