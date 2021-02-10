كريستيا تطيح بكفيتوفا من بطولة أستراليا المفتوحة

خرجت بترا كفيتوفا، بطلة ويمبلدون مرتين، من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس بعد الخسارة 6-4 و1-6 و6-1 أمام الرومانية سورانا كريستيا في الدور الثاني اليوم الأربعاء.





وتقدمت كفيتوفا مبكراً 2-0 لكنها لم تحافظ على مستواها وارتكبت الكثير من الأخطاء بينما استغلت كريستيا ثلاث فرص لكسر الإرسال لتفوز بالمجموعة الأولى.





وأظهرت كفيتوفا، التي بلغت النهائي في ملبورن بارك منذ عامين، لمحات من أدائها المميز وتقدمت 4-0 في المجموعة الثانية قبل أن تدرك التعادل بعد كسر إرسال كريستيا للمرة الثالثة بخطأ مزدوج.





لكن كريستيا انتفضت بشكل رائع في المجموعة الثالثة وحسمت الفوز من ثالث فرصة متاحة بعد ضربة أمامية خاطئة من كفيتوفا.





وستلعب كريستيا مع التشيكية ماركيتا فوندروسوفا.