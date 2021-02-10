موعد مباراة ليفربول ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا

يصطدم فريق نادي ليفربول الإنجليزي، بغريمه ريد بول لايبزج الألماني، في إطار مواجهات دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا 2020/2021.









وتأهل ليفربول لدور الـ 16 بتصدره للمجموعة الرابعة على حساب أتالانتا الإيطالي وميتلاند الدانماركي وأياكس أمستردام الهولندي.









فيما بلغ لايبزج هذا الدور بحلوله وصيفاً في المجموعة الثامنة، خلف باريس سان جيرمان الفرنسي، وأمام مانشستر يونايتد الإنجليزي وإسطنبول باشك شهير التركي.









وسوف يقام لقاء الذهاب على ملعب بوشكاش أرينا بالعاصمة المجرية بودابست، يوم الثلاثاء 16 فبراير الجاري، وذلك بسبب القيود الإحترازية في ألمانيا.









وتذع المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءاً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت مكة لمكرمة، الثامنة بتوقيت جرينتش.