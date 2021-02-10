وصفات طبيعية لسد فراغات الشعر قبل حفل زفافك
الأربعاء 10/فبراير/2021 - 09:16 ص
ننصحك باستخدام الوصفات الطبيعية لحل مشاكل الشعر وسدّ فراغات الشعر والحصول على شعر مثالي وناعم قبل حفل زفافك:
بذور الحلبة:
1/2 كوب من الحلبة .
كوب ماء.
ننقع بذور الحلبة فى الماء لمدة 12ساعة .
نهرس الحلبه حتى نحصل على عجينه .
نضع الوصفة على الشعر ونتركها لمدة 45دقيقة .
نغسل الشعر بالماء الفاتر .
البيض:
احضري 2 بيضة
نضرب البيض جيداً ثم نضعه على فروة الرأس .
نترك الوصفة على الشعر 30دقيقة .
نغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو .
الشاى الأخضر:
شاى أخضر.
ماء.
نقوم بنقع الشاى الاخضر فى الماء على أن نقوم بغسل الشعر بالمنقوع .
نترك الوصفة لمدة 120دقيقة .
نغسل الشعر بالماء الفاتر.
نكرر الوصفة 3مرات أسبوعياً .
زيت الأرجان :
4 ملعقة كبيرة من زيت الأرجان.
.ندهن الشعر بالزيت جيداً . ونتركه لمدة يوم كامل .
.نغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو على أن يتم تكرار الوصفة 3 مرات أسبوعياً.