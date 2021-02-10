فتحي عبد الوهاب يبحث عن كنز مفقود في مسلسله الجديد "رهبة"

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يواصل الفنان فتحى عبد الوهاب، تصوير دوره في مسلسله الجديد "رهبة"، المسلسل يتبقى له 50 يومًا على الانتهاء من التصوير، وبعدها يدخل المسلسل في مرحلة المونتاج، استعدادًا لعرضه فى شهر رمضان المقبل.



ويجسد الفنان فتحي عبدالوهاب خلال الأحداث دور تاجر آثار، تربطه علاقة قديمة بآيتن عامر، وتقوم بمطاردته في البحث عن الكنز المفقود.



مسلسل "رهبة" بطولة فتحي عبدالوهاب، آيتن عامر، ميرهان حسين، أحمد صفوت، مي القاضى، أحمد كرارة، محسن منصور، أحمد فؤاد سليم، طارق عبدالعزيز، عصام شاهين، شريف إدريس، دارين حداد، أحمد عبدالله محمود، من تأليف طارق بركات، وإخراج عادل الأعصر.



وفي سياق آخر، يشارك الفنان فتحى عبد الوهاب فى السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "القاهرة كابول"، وهو بطولة طارق لطفي، خالد الصاوي، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، خالد كمال، نور محمود، وهو من إخراج حسام علي وتأليف عبد الرحيم كمال.



