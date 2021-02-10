جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مباريات الجولة القادمة

تنطلق مباريات الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري الممتاز، اليوم الأربعاء بمباراة الجونة والمقاولون العرب، في الثانية والنصف عصرًا، على ملعب خالد بشارة.









بينما تأجلت مباراة المصري أمام بيراميدز بسبب سفر الاخير لكوت ديفوار لخوض ذهاب دور الـ 32 مكرر في بطولة الكونفدرالية، والتي كانت ستقام في نفس موعد مباراة الجونة والمقاولون.









ويكشف لكم "الفجر الرياضي" ترتيب الجدول كاملًا، قبل مباريات الجولة الثالثة عشر، وجاء على النحو التالي:





المركز الأول: الزمالك - برصيد 26 نقطة.

المركز الثاني: الأهلي - برصيد 21 نقطة.

المركز الثالث: المصري - برصيد 20 نقطة.

المركز الرابع: الجونة - برصيد 19 نقطة.

المركز الخامس: بيراميدز - برصيد 18 نقطة.

المركز السادس: إنبي - برصيد 17 نقطة.

المركز السابع: سيراميكا كليوباترا - برصيد 16 نقطة.

المركز الثامن: سموحة - برصيد 16 نقطة.

المركز التاسع: غزل المحلة - برصيد 14 نقطة.

المركز العاشر: مصر المقاصة - برصيد 14 نقطة.

المركز الحادي عشر: الإتحاد السكندري - برصيد 11 نقطة.

المركز الثاني عشر: طلائع الجيش - برصيد 11 نقطة.

المركز الثالث عشر: المقاولون العرب - برصيد 11 نقطة.

المركز الرابع عشر: أسوان - برصيد 10 نقاط.

المركز الخامس عشر: البنك الأهلي - برصيد 10 نقاط.

المركز السادس عشر: الإنتاج الحربي - برصيد 9 نقاط.

المركز السابع عشر: الإسماعيلي - برصيد 8 نقاط.

المركز الثامن عشر: وادي دجلة - برصيد 7 نقاط.



