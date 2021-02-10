موعد مباراة تشيلسي المقبلة في كأس الاتحاد الإنجليزي

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 08:32 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
يستعد فريق تشيلسي لمواجهة نظيره بارنسلي غدا الخميس 11 فبراير ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.


وستلعب مباراة فريق تشيلسي ضد نظيره بارنسلي غدا في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة.


وستذاع مباراة فريق تشيلسي ضد نظيره بارنسلي غدا في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي على قناة "BEIN SPORTS HD" ولكن لم يتم تحديد معلق المباراة .


يذكر أن فريق تشيلسي يتواجد حاليا في المركز الخامس من جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 39 نقطة من أصل 23 مباراة خاضها فريق البلوز حتى الآن في المسابقة.

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