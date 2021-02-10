تركيا تسجل 98 وفاة و8636 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة التركية، اليوم الأربعاء، 98 وفاة و8636 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

وفي تقرير لوزارة الصحة التركية، أوضحت أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 26998، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 2548195.

وفي وقت سابق، أعلنت الصحة التركية، عن تسجيل 103 وفيات و8103 إصابات بالفيروس.

وكانت تركيا، شهدت تراجعًا في معدلات الوفيات اليومية بفيروس كورونا، مع استقرار معدلات الإصابات بالفيروس، وازدياد المتعافين منه.