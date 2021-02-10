تغييرات تطرأ على سيات Cupra Ateca لتنطلق بقوة 360 حصان

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 08:05 ص
بوابة الفجر
قامت شركة تعديلات ألمانية بإجراء بعض التغييرات والتعديلات على سيارة سيات Cupra Ateca، التي تنتمي لفئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض SUV، لتنطلق بقوة 360 حصان.

وعن التعديلات التي طرأت على سيارة Cupra Ateca إليكم التالي:
- توسعة للرفارف لخلق مساحة تسع جنوط قياس 20 بوصة مع إطارات رياضية.
- خفض الهيكل بنحو 30 ملم، وذلك بفضل مجموعة التعليق المتوائمة
- تم إحراء بعض التعديلات على مجموعة العادم.
- محرك البنزين سعة 2 لتر، زادت قوته من 300 حصان إلى 360 حصان، كما زاد عزم الدوران الأقصى من 400 نيوتن متر إلى 450 نيوتن متر.

وبفضل هذه المعدلات الجديدة تتسارع السيارة من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 8ر4 ثانية بدلا من 2ر5 ثانية، في حين تظل السرعة القصوى كما هي 247 كلم/س.

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