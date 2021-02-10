اعرف الفرق بين ساعاتي أبل Watch Series 6 و Watch SE

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 07:59 ص
بوابة الفجر
كشفت شركة آبل هذا العام ساعتين ذكيتين جديدتين هم أبل Watch Series 6 وأبل Watch SE ، وعن ابرز المقارنة بينهما إليكم التالي:

Apple Watch Series 6
- إطار مقاس 40 مم أو 44 مم؛ شاشة أكبر بأكثر من 30%.
- شاشة OLED Retina‏ لا تنطفئ بتكنولوجيا LTPO‏، 1000 شمعة/ المتر المربع.
- شاشة من زجاج Ion-X للإطارات المصنوعة من الألومنيوم، ومن الكريستال الياقوتي للإطارات المصنوعة من الستانلس ستيل والتيتانيوم.
- موديلات GPS.
- شريحة S6 بنظام دوائر متكاملة مجمعة (SiP) مع معالج ثنائي النواة ببنية 64‎-bit وشريحة W3 اللاسلكية وشريحة U1 (بنطاق فائق العرض).
- التاج الرقمي Digital Crown مع ردود فعل لمسية.
- تمتلك مستشعر لأكسجين الدم ومستشعر بصري لنبض القلب من الجيل الثاني وإشعارات ارتفاع معدل نبض القلب وانخفاضه.
- طوارئ SOS‏3 وميزة اكتشاف السقوط.
- مقاومة للماء لغاية عمق 50 متراً.
- Wi-Fi وBluetooth 5.0‏.
- GPS/GNSS وبوصلة ومقياس ارتفاع قيد التشغيل دائماً.
- مكبر صوت 50 بالمئة أقوى وميكروفون مدمج.
- سعة 32GB.

Apple Watch Series 4
- إطار مقاس 40 مم أو 44 مم؛ شاشة أكبر بأكثر من 30%.
- شاشة OLED Retina‏ بتكنولوجيا LTPO‏، 1000 شمعة/ المتر المربع.
- شاشة من زجاج Ion-X للإطارات المصنوعة من الألومنيوم، ومن الكريستال الياقوتي للإطارات المصنوعة من الستانلس ستيل.
- موديلات GPS.
- شريحة S4 بنظام دوائر متكاملة مجمعة (SiP) مع معالج ثنائي النواة ببنية 64‎-bit وشريحة W3 اللاسلكية.
- التاج الرقمي Digital Crown مع ردود فعل لمسية.
- مستشعر بصري لنبض القلب من الجيل الثاني.
- إشعارات ارتفاع معدل نبض القلب وانخفاضه.
- طوارئ SOS‏3 وميزة اكتشاف السقوط.
- مقاومة للماء لغاية عمق 50 متراً.
- Wi-Fi وBluetooth 5.0‏.
- GPS/GNSS ومقياس ارتفاع بارورمتري.
- مكبر صوت 50 بالمئة أقوى وميكروفون مدمج.
- سعة 16GB.

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