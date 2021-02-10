اعرف الفرق بين ساعاتي أبل Watch Series 6 و Watch SE

كشفت شركة آبل هذا العام ساعتين ذكيتين جديدتين هم أبل Watch Series 6 وأبل Watch SE ، وعن ابرز المقارنة بينهما إليكم التالي:





Apple Watch Series 6

- إطار مقاس 40 مم أو 44 مم؛ شاشة أكبر بأكثر من 30%.

- شاشة OLED Retina‏ لا تنطفئ بتكنولوجيا LTPO‏، 1000 شمعة/ المتر المربع.

- شاشة من زجاج Ion-X للإطارات المصنوعة من الألومنيوم، ومن الكريستال الياقوتي للإطارات المصنوعة من الستانلس ستيل والتيتانيوم.

- موديلات GPS.

- شريحة S6 بنظام دوائر متكاملة مجمعة (SiP) مع معالج ثنائي النواة ببنية 64‎-bit وشريحة W3 اللاسلكية وشريحة U1 (بنطاق فائق العرض).

- التاج الرقمي Digital Crown مع ردود فعل لمسية.

- تمتلك مستشعر لأكسجين الدم ومستشعر بصري لنبض القلب من الجيل الثاني و إشعارات ارتفاع معدل نبض القلب وانخفاضه.

- طوارئ SOS‏3 وميزة اكتشاف السقوط.

- مقاومة للماء لغاية عمق 50 متراً.

- Wi-Fi وBluetooth 5.0‏.

- GPS/GNSS وبوصلة ومقياس ارتفاع قيد التشغيل دائماً.

- مكبر صوت 50 بالمئة أقوى وميكروفون مدمج.

- سعة 32GB.





Apple Watch Series 4

- إطار مقاس 40 مم أو 44 مم؛ شاشة أكبر بأكثر من 30%.

- شاشة OLED Retina‏ بتكنولوجيا LTPO‏، 1000 شمعة/ المتر المربع.

- شاشة من زجاج Ion-X للإطارات المصنوعة من الألومنيوم، ومن الكريستال الياقوتي للإطارات المصنوعة من الستانلس ستيل.

- موديلات GPS.

- شريحة S4 بنظام دوائر متكاملة مجمعة (SiP) مع معالج ثنائي النواة ببنية 64‎-bit وشريحة W3 اللاسلكية.

- التاج الرقمي Digital Crown مع ردود فعل لمسية.

- مستشعر بصري لنبض القلب من الجيل الثاني.

- إشعارات ارتفاع معدل نبض القلب وانخفاضه.

- طوارئ SOS‏3 وميزة اكتشاف السقوط.

- مقاومة للماء لغاية عمق 50 متراً.

- Wi-Fi وBluetooth 5.0‏.

- GPS/GNSS ومقياس ارتفاع بارورمتري.

- مكبر صوت 50 بالمئة أقوى وميكروفون مدمج.

- سعة 16GB.