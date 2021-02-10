بينهم محور 30 يونيو.. إغلاق 4 طرق أمام حركة السيارات لوجود شبورة مائية كثيفة

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 07:48 ص
أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
أعلنت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور عن إغلاق طريق الإسماعيلية المتحدة إلى بورسعيد، وطريق الإسماعيلية الصحراوي.

كما تم إغلاق محور ٣٠ يونيو للقادم والمتجة إلى الإسماعيلية والسويس، وطريق السويس الصحراوي أمام حركة المرور لوجود شبورة مائية كثيفة.

وتهيب الإدارة العامة للمرور بقائدي المركبات الإلتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

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