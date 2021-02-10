الأرصاد الجوية تعلن موعد انتهاء فصل الشتاء رسميا

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 07:29 ص
بوابة الفجر
ننشر لكم في السطور التالية موعد انتهاء فصل الشتاء رسميا وفقا لما قالته هيئة الأرصاد الجوية، وخاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال هذه الفترة، حيث أصبحت الناس تتساءل حول موعد انتهاء فصل الشتاء وتخفيف الملابس.

موعد انتهاء فصل الشتاء
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية المصرية موعد انتهاء فصل الشتاء، مؤكدة أنه لم ينته بعد، ومن المقرر أن ينتهي في 20  مارس المقبل، ناصحة بعدم الانخداع في درجات الحرارة وعدم تخفيف الملابس هذه الفترة.

استمرار ارتفاع الحرارة
وأكدت الأرصاد أنه من المتوقع استمرار ارتفاع درجات الحرارة، يومي الأربعاء والخميس 10 و11 فبراير الجاري، مشيرة إلى أن الطقس سيكون دافئ شمالا مائل للحرارة جنوبا في وقت النهار، بينما يكون بارد ليلا.

طقس الجمعة
وتوقعت الأرصاد الجوية أن هناك انخفاض في درجات الحرارة بحوالي 2-3 درجة بحلول يوم الجمعة المقبل ليسود طقس مائل للدفء نهارا بارد إلى شديد البرودة ليلا.

حالة الطقس اليوم الأربعاء:
وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس اليوم الأربعاء، استمرار ارتفاع درجات الحرارة، حيث يسود طقس دافئ على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس مائل للدفء على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، مائل للحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة.
 
كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد، والرياح معتدلة ،    وطقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحرى، بارد على السواحل الشمالية، بارد  على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال الصعيد ، بارد على جنوب الصعيد، .
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 13 درجة، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 11 درجة، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 14 درجة.

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