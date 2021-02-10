حالة الطقس اليوم الأربعاء 10/2/2021 في مصر

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 07:23 ص
بوابة الفجر
كشفت الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الأربعاء 10/2/2021 في مصر، حيث تتوقع أن يشهد الطقس، استمرار ارتفاع درجات الحرارة، ويسود طقس دافئ على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس مائل للدفء على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، مائل للحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

طقس مائل للحرارة
كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد، والرياح معتدلة ، وطقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

شبورة مائية
وتشهد البلاد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد
 
طقس بارد ليلا
وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحرى، بارد على السواحل الشمالية، بارد  على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال الصعيد ، بارد على جنوب الصعيد، .

درجات الحرارة اليوم
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 13 درجة، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 11 درجة، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 14 درجة.
 

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد ثنائي الفريق

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أول تعليق للنجمة حلا شيحة بعد عقد قرانها على الداعية معز مسعود

منذ يوم

بعد إحالته للجنايات.. تعرف على العقوبة التي تنتظر طبيب الأسنان المتحرش (فيديو)

منذ ساعة و 14 دقيقة

استشاري يحذر من تناول "العيش السن": يسبب هشاشة العظام

منذ نصف ساعة

الزمالك يخطط لإجراء تغيير مفاجئ في الجهاز الفني

منذ أقل من ساعتين

رسالة نارية من ميدو إلى كهربا بعد إيقافه بسبب واقعة أبو تريكة

منذ ساعتين و 32 دقيقة

موسيماني يشعل غضب الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الفيفا يحرم الشحات وكهربا من المشاركة مع الأهلي أمام بالميراس

منذ حوالي 11 ساعة

بكلمات قوية.. ميدو ينتقد أبو تريكة بعد إيقاف الشحات وكهربا

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يثير القلق في الأهلي

منذ 33 دقيقة

أول رد فعل من الأهلي ضد حسين الشحات وكهربا

منذ حوالي 5 ساعات

خاص - الأهلي يستقر على معاقبة "كهربا والشحات" بسبب تريكة

منذ حوالي 13 ساعة

كان قريبا من الاعتزال.. مفاجأة كبرى بشأن نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الفيراري الذي لا يهدأ.. بيليات على رادار الدوري المصري

منذ ساعة و 11 دقيقة

"10ساعات كاملة".. تعرف على تطورات الحالة الصحية لحورية فرغلي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. وفاة نجم هندي اثر أزمة قلبية.. تعرف علي التفاصيل!

منذ حوالي 14 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:59 ص

موسيماني يثير القلق في الأهلي

رسالة نارية من ميدو إلى كهربا بعد إيقافه بسبب واقعة أبو تريكة

05:00 ص

"10ساعات كاملة".. تعرف على تطورات الحالة الصحية لحورية فرغلي

09:16 م

عاجل.. الفيفا يحرم الشحات وكهربا من المشاركة مع الأهلي أمام بالميراس

08:48 م

عاجل.. الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد ثنائي الفريق

11:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع