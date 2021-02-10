إعادة فتح جميع الطرق المغلقة بعد تحسن الأحوال الجوية

أعادت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور فتح جميع الطرق المغلقة أمام حركة السيارات بعد تحسن الأحوال الجوية وانقشاع الشبورة المائية.





وأكد مدير الإدارة على الخدمات المرورية بتكثيف التواجد المروري بالطرق تحسبًا لوقوع أي حوادث سير أو كثافات مرورية.



