ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات الجولة الرابعة والعشرين

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 07:41 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي

يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز قبل إنطلاق مباريات الجولة الراعبة والعشرين من الماسبقة.

وتلعب مباريات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت المقبل 13 فبراير بأول أربعة مباريات من المسابقة.

ويحتل فريق مانشستر سيتي حاليا صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 50 نقطة من أصل 22 مباراة خاضها حتى الآن في الدوري.

وفيما يلي جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز:

1- مانشستر سيتي 50 نقطة

2- مانشستر يونايتد 45 نقطة

3 – ليستر سيتي 43 نقطة

4- ليفربول 40 نقطة

5- تشيلسي 39 نقطة

6- وست هام 39 نقطة

7 – إيفرتون 37 نقطة

8 – توتنهام 36 نقطة

9 – أستون فيلا 35 نقطة

10- ليدز يونايتد 32 نقطة

11- أرسنال 31 نقطة

12- ساوثهامبتون 29 نقطة

13- كريستال بالاس 29 نقطة

14- وولفرهامبتون 27 نقطة

15 – برايتون أند هوف ألبيون 25 نقطة

16- نيوكاسل يونايتد 25 نقطة

17 – بيرنلي 23 نقطة

18 – فولهام 15 نقطة

19 – وست بروميتش 12 نقطة

20- شيفيلد يونايتد 11 نقطة

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