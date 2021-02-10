نجم الأهلي غاضب بسبب مباراة بايرن ميونخ

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 07:40 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد

يشعر مروان محسن مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي بالإحباط لعدم بدء لقاء فريقه أمام بايرن ميونيخ الألماني مساء الإثنين في نصف نهائي مونديال الأندية.

وكان يرغب محسن في المشاركة بالمباراة خصوصاً أن الجنوب أفريقي موسيماني أشاد بأدائه خلال مشاركته في مباراة الدحيل القطري.

وتحدث اللاعب مع زملائه بالفريق أنه كان يتوقع الدفع به في المباراة لكنه لم يشارك ولو كبديل حتي قي اللقاء.

وخسر النادي الأهلي من بايرن ميونخ الألماني بهدفين دون رد في نصف نهائي كأس العالم للأندية ويلعب على المركز الثالث مساء الخميس المقبل أمام بالميراس البرازيلي.

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